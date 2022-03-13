«ВКонтакте» запускает платформу для поддержки малого и среднего бизнеса

«ВКонтакте» запускает платформу для поддержки предпринимателей, которым пришлось из-за блокировки уйти из Instagram и Facebook. В пресс-службе соцсети рассказали, что с помощью платформы «Бизнес ВКонтакте» можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин, чтобы продавать товары и услуги.
— На платформе «Бизнес ВКонтакте» предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах, сделать это можно в несколько простых шагов. Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.
Платежи в интернет-магазине можно будет проводить через сервис VK Pay, который стабильно работает с любыми картами российских банков. Также предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.
СЮЖЕТ
— Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы, — добавили в пресс-службе «ВКонтакте». — Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе «ВКонтакте» для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.
Также в соцсети напомнили, что, чтобы сохранить подписчиков и облегчить им переход с других платформ, можно воспользоваться инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.