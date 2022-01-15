Довели до абсурда: как меньше беспокоиться из-за денег, карьеры, здоровья и будущего (полезная инструкция)

Откуда берется чувство тревоги?

Тревожные мысли подкрадываются к нам незаметно, как маленький червячок, уютно устраиваются в нашей голове и начинают расти, а мы сами подкармливаем его своими страхами. Мы болезненно реагируем на малейший стресс, додумываем страхи и тратим огромные психологические ресурсы на переживания. В конечном итоге мы погружаемся в апатию, депрессию, чувствуем постоянную усталость и нежелание что-либо делать, отчего тревожимся еще сильнее — замкнутый круг.

Психолог Светлана Цветкова определяет тревогу как переживание эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием, предчувствием грозящей опасности. Поскольку будущее всегда неопределенно, именно оно вызывает тревогу. Тревога функционирует по определенным правилам — это повсеместный поиск опасностей, катастрофизация этих угроз, попытка постоянного контролирования внешнего и внутреннего мира, а также избегание неприятных переживаний и ситуаций.

Часто тревогу путают со страхом или волнением. Страх — это реакция на конкретную опасность (реальную или вымышленную), это более предметное чувство: «Я боюсь заболеть, потому что болеет мой муж, я могу заразиться». Волнение — эмоциональное возбуждение, связанное с настроем человека на конкретное предстоящее событие: «Я переживаю, что не справлюсь завтра на собеседовании». Тревога: «Я нервничаю, не знаю почему, вся ситуация меня напрягает, я не нахожу себе места». Она часто беспричинна, это ожидание неопределенной, неконкретной угрозы.