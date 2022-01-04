«Стремятся чем-то заполнить пустоту»: почему именно в Новый год люди чаще всего расстаются и впадают в уныние

«Как Новый год встретишь...»

Психотерапевт Игорь Лях считает, что в вопросах Нового года люди имеют ряд социальных соглашений с соответствующими мифами и идеями, которые приводят к разочарованиям в канун праздников и в саму новогоднюю ночь.

— Мифология Нового года предполагает подведение итогов года уходящего и обсуждение пожеланий в отношении года будущего. Две важные идеи, которые скрыты вокруг новогоднего празднования, сильно влияют на восприятие и ощущения. Идеи эти очень просты: «как Новый год встретишь, так его и проведешь» и «с кем его встретишь, с тем его и проведешь». Это древние, исторически сложившиеся идеи. Обе эти идеи заставляют молодых людей, находящихся в парном сожительстве или в отношениях, задумываться о том, что они хотят для себя в году будущем. Можно сказать, что идеи, находящиеся в бессознательном коллективном, влияют на индивидуальное сознание, — считает Игорь Лях.



Психотерапевт говорит, что расставаться в Новый год, до или после праздников нормально. Люди подводят итоги, задумываются о качестве жизни, которое у них было в году прошлом, а иногда приходят к совсем неутешительным выводам. Особенно часто это происходит у людей, склонных к инфантилизму в отношениях и в вопросах взросления, то есть восприятию себя маленьким ребенком, о котором необходимо заботиться. Как правило, такие пары заканчивают отношения, потому что приходят к выводу о том, что о них заботились недостаточно хорошо, следовательно нужно найти того, кто стал бы заботиться лучше.