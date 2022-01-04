«Стремятся чем-то заполнить пустоту»: почему именно в Новый год люди чаще всего расстаются и впадают в уныние

Отгремели салюты, шампанское выпито, оливье съеден, впереди полно времени, которое нужно чем-то занять. Вот они — праздничные выходные, когда мы с лихвой получаем запас заветных часов на отдых и возможность проанализировать старательно собранные к концу декабря итоги года. На правильном ли мы пути, с тем ли человеком, та ли работа. Не будем лукавить, если скажем, что именно в этот временной период люди чаще расстаются со своими половинками или впадают в депрессию. Мы решили спросить у экспертов, почему так происходит.
«Как Новый год встретишь...»
Психотерапевт Игорь Лях считает, что в вопросах Нового года люди имеют ряд социальных соглашений с соответствующими мифами и идеями, которые приводят к разочарованиям в канун праздников и в саму новогоднюю ночь.
— Мифология Нового года предполагает подведение итогов года уходящего и обсуждение пожеланий в отношении года будущего. Две важные идеи, которые скрыты вокруг новогоднего празднования, сильно влияют на восприятие и ощущения. Идеи эти очень просты: «как Новый год встретишь, так его и проведешь» и «с кем его встретишь, с тем его и проведешь». Это древние, исторически сложившиеся идеи. Обе эти идеи заставляют молодых людей, находящихся в парном сожительстве или в отношениях, задумываться о том, что они хотят для себя в году будущем. Можно сказать, что идеи, находящиеся в бессознательном коллективном, влияют на индивидуальное сознание, — считает Игорь Лях.
Психотерапевт говорит, что расставаться в Новый год, до или после праздников нормально. Люди подводят итоги, задумываются о качестве жизни, которое у них было в году прошлом, а иногда приходят к совсем неутешительным выводам. Особенно часто это происходит у людей, склонных к инфантилизму в отношениях и в вопросах взросления, то есть восприятию себя маленьким ребенком, о котором необходимо заботиться. Как правило, такие пары заканчивают отношения, потому что приходят к выводу о том, что о них заботились недостаточно хорошо, следовательно нужно найти того, кто стал бы заботиться лучше.
Праздничный синдром — как распознать?
Психолог Ирина Мамаева объясняет, что на праздниках человек потребляет большое количество пищи и алкоголя, а это сильная нагрузка на организм, которая вызывает стресс. Сбивается режим — люди поздно ложатся и поздно встают.
— Психологически человек расслабляется, сильно выпадает из привычного рабочего ритма. На физическом уровне он ощущает тяжесть в животе, слабость во всём теле. В случае сильного нарушения режима дня может возникать бессонница или, наоборот, повышенная сонливость. На психологическом уровне человек может ощущать лень и апатию. Есть еще одна психологическая причина синдрома: на праздниках мы можем забыть о делах, работе и проблемах. Можем позволить себе расслабиться и наполнить этот период приятными событиями. После праздников мы снова сталкиваемся со старыми проблемами и попадаем в череду серых будней, — объясняет эксперт.
Этот синдром может ощущаться как раздражение и злость, для которых нет особых внешних причин. Депрессия, бессонница, апатия. Чувство разочарования и обиды. Ощущение бессмысленности жизни и бесконечного дня сурка. Если для кого-то праздники прошли неудачно и вместо радости чувствуется лишь разочарование и пустота внутри, то он будет стремиться эту пустоту чем-то заполнить. В лучшем случае устраивая себе маленькие приятные радости. В худшем — алкоголем и едой.
Неужели депрессия?
Даже если в личной жизни — полный порядок (или ее просто нет), перед праздником люди впадают в депрессию и начинают задумываться о том, что им нужно что-то изменить в своей жизни. Традиционно на каникулах увеличивается количество суицидов.
— Новый год как социальный акт заставляет задуматься о многом, о том, кто ты, как ты провел этот год, как ты сам к себе относишься. К сожалению, для части людей это действительно становится поводом для ухода в депрессию. Принято говорить, что особенно характерно это для людей с заниженной самооценкой, но, с другой стороны, точно так же можно сказать, что это характерно для людей с завышенными требованиями к себе и окружающим. У них бывают тяжелые эмоциональные переживания, в том числе сопровождающиеся какими-то формами антисоциального или самоповреждающего поведения, — объясняет психотерапевт Игорь Лях. Иногда в тревожное и нервное мы загоняем себя сами стремлениями соблюсти все ритуалы и успеть всё в уходящем году.
— Желание всё плохое оставить в прошлом году заставляет думать об этом плохом. Часто эти мысли оказываются поводом для изменения настроения, из-за них часть людей даже отменяет у себя празднования или нервничает настолько сильно, что празднование состоялось, но праздновал кто-то другой, а не ты сам, — говорит эксперт.
Как справиться?
Отличный способ победить хандру — не только написать свои желания Деду Морозу (а значит, переложить на него ответственность за их исполнение), но и взять инициативу в свои руки.
— Станьте сами творцом своей жизни: наметьте для себя цели хотя бы на ближайшие 3 месяца. Так мы избавляем мозг от неопределенности. Это поможет не свалиться в яму депрессии и бессмысленности. Не обязательно сразу писать миллион целей на пять лет вперед, а потом мучиться чувством вины, потому что ничего не сделано. Достаточно наметить 2–3 реальные цели на ближайший квартал, — советует Ирина Мамаева. — Чтобы не страдать после праздников, важно не иметь слишком больших ожиданий от него — вроде загадали принца, дом и новую машину, а в подарок получили комплект посуды. Мечтать — это хорошо, но надо соотносить мечты со своей текущей реальностью.
Еще один верный способ не грустить после каникул — не ждать праздников как манны небесной и не воспринимать их как единственную возможность отдохнуть, а полноценно отдыхать на каждых выходных. Также маленькие радости и сюрпризы можно устраивать себе и другим не только раз в году, а гораздо чаще.
Психолог Полина Герасимова говорит, что самое большое число визитов к психологу как раз приходится на постпраздничное время. Правильно определив причину, опытный специалист быстро поможет войти в привычный режим. Кроме того, эксперт отмечает, что наша психика очень любит известность, порядок и режим — важно планирование и постепенность. Входить в работу надо плавно и спокойно, 10–14 дней будет достаточно, чтобы восстановиться и вернуться к привычному ритму жизни.
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