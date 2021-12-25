«Медленно пришла в пустую квартиру»: истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве

Новый год — семейный праздник, который принято встречать в кругу близких людей. Однако нередко в планы на празднование вмешиваются обстоятельства и диктуют свои правила, и в главную ночь года вы остаетесь в одиночестве. Для многих такой сценарий равносилен катастрофе, а для наших героев — нет. Без тоски и грусти (почти) они встретили Новый год по-своему и остались довольны праздником — публикуем несколько историй о том, что не стоит бояться одиночества.



Кристина Кулик, 28 лет, сомелье

— Пока я жила в родном городе, Новый год отмечала то с родителями, то с друзьями, но два года назад я переехала в Севастополь по работе. Привычный сценарий празднования Нового года изменился. В прошлом году 31 декабря я работала до 20:00, а потом пошла домой. Я шла по городу, в котором не было снега, было забавно, но, к сожалению — это был обычный день. Проходя через парк, покачалась на качелях, медленно пришла в пустую квартиру. Новогоднего настроения не было, да и сейчас нет. Я не понимаю, откуда оно берется у жителей юга, когда за окном всё зелено.