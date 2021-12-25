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«Медленно пришла в пустую квартиру»: истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве

Считается, что проводить новогоднюю ночь одному — довольно тоскливо. Но это не всегда так, убедитесь сами

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Истории людей, которые однажды встречали или только планируют встретить праздник в одиночестве

Истории людей, которые однажды встречали или только планируют встретить праздник в одиночестве

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Новый год — семейный праздник, который принято встречать в кругу близких людей. Однако нередко в планы на празднование вмешиваются обстоятельства и диктуют свои правила, и в главную ночь года вы остаетесь в одиночестве. Для многих такой сценарий равносилен катастрофе, а для наших героев — нет. Без тоски и грусти (почти) они встретили Новый год по-своему и остались довольны праздником — публикуем несколько историй о том, что не стоит бояться одиночества.

Кристина Кулик, 28 лет, сомелье

— Пока я жила в родном городе, Новый год отмечала то с родителями, то с друзьями, но два года назад я переехала в Севастополь по работе. Привычный сценарий празднования Нового года изменился. В прошлом году 31 декабря я работала до 20:00, а потом пошла домой. Я шла по городу, в котором не было снега, было забавно, но, к сожалению — это был обычный день. Проходя через парк, покачалась на качелях, медленно пришла в пустую квартиру. Новогоднего настроения не было, да и сейчас нет. Я не понимаю, откуда оно берется у жителей юга, когда за окном всё зелено.

Второй год подряд Кристина будет отмечать Новый год одна, но ее это не расстраивает

Второй год подряд Кристина будет отмечать Новый год одна, но ее это не расстраивает

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— Ближе к полуночи я поужинала праздничным ужином, домашними новогодними блюдами, открыла мини-бутылочку игристого и легла спать. Без курантов, просто увидела, как на телефоне часы отсчитали начало новых суток. Вместо курантов несколько раз на повторе была песня Jane Air — «Новый год одна». Раньше она никогда не была для меня актуальной, но всё приходит. Первого января был выходной день, я испекла маленький наполеон, отдохнула, а уже второго вышла на работу. В прошлом году я не знала достаточно хорошо кого-то в чужом городе, чтобы отмечать семейный праздник с ними, а в этом году у меня нет времени на праздник: и 31 декабря, и 1 января я буду работать.

Марина Юрганова, 32 года

— Так получилось, что 2009 Новый год я встречала одна с полугодовалым сыном. Родители далеко, я осталась без мужа — его тогда забрали в армию, а все знакомые сидели за столом со своими родными, мне было грустно. Послушала Путина, съела салатик и легла спать. А еще был случай, 2017 год я встречала в роддоме — младший сын родился 29 декабря. Тоже было грустно от того, что не могу быть рядом с мужем и старшим сыном, но уже не так, как в 2009-м.

Марина сама вырезала оленя из утеплительной плиты

Марина сама вырезала оленя из утеплительной плиты

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— Традиции в праздновании Нового года заложены с детства, несмотря на то, что у отчима настроение всегда было поганым именно в новогоднюю ночь — не знаю почему так случалось из года в год, может у него нехорошие какие-то воспоминания были связаны с этим праздником. Мама всегда накрывала на стол и устраивала нам с братом праздник, даже когда мы учились уже в старших классах, утром 1 января нас ждал подарочек под елкой.

Камин на фото Марина тоже сделала сама, чтобы подарить детям праздничное настроение

Камин на фото Марина тоже сделала сама, чтобы подарить детям праздничное настроение

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Говоря о новогоднем настроении, если честно, уже нет такого предвкушения, как в детстве. Сейчас я по максимуму устраиваю праздники своим детям. Делаю домой красивые поделки, ставлю елочку, вешаю гирлянды, чтобы у моих детей было представление о праздновании этого праздника, чтобы когда у них будут свои семьи, они тоже устраивали своим детям праздники.

Александр Асеев, 34 года, массажист

Ажиотаж вокруг Нового года Александр считает маркетинговым ходом и не участвует в общей суете

Ажиотаж вокруг Нового года Александр считает маркетинговым ходом и не участвует в общей суете

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— Встречать Новый год одному — это мое заранее запланированное решение. Возьму мандарины, салат и шампанское, чтобы отдать дань традициям. Встречу и лягу спать. Возможно, кто-то в гости зайдет, а может быть, я сам, но это маловероятно. Праздник без близких и веселой компании... Наверное, это было еще в юности, когда ждали чудес и какого то волшебства, а сейчас это обычный день, как и все. Новогоднее настроение и предпраздничная суета? Я в этом плане более прагматичен. Маркетинговый ход, еще пожестче черной пятницы. В магазинах сметается с полок всё. Как будто не год кончается, а последний раз люди идут в магазин. После, числа с 3 января, половина продуктов оказывается в мусорке, украшения убираются и всё возвращается в обычный ритм. К чему ажиотаж? Новогоднее настроение, конечно, придается запахом мандарин и елки — ассоциации еще с детства.

Наталья Севрюкова, 35 лет, в декрете

Новый год в одиночку не стал для Натальи неожиданностью

Новый год в одиночку не стал для Натальи неожиданностью

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— Прошлый Новый год я встречала в одиночку, потому что муж был на сутках на работе, а я была на 8-м месяце беременности двойняшками. Решила, что никуда не поеду, посмотрела обращение президента и легла спать. Для меня это не стало неожиданностью, муж работает по графику, и то, что Новый год я буду встречать одна, я знала заранее. Родственники и подруги звали меня в гости, но в моем положении мне не очень этого хотелось. К вечеру я решила навести порядок и в 00:20 уже спала. Думаю, то же самое у нас с мужем будет и в этом году, так как дети спят уже в 22 часа.

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