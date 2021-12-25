«Медленно пришла в пустую квартиру»: истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве

Новый год — семейный праздник, который принято встречать в кругу близких людей. Однако нередко в планы на празднование вмешиваются обстоятельства и диктуют свои правила, и в главную ночь года вы остаетесь в одиночестве. Для многих такой сценарий равносилен катастрофе, а для наших героев — нет. Без тоски и грусти (почти) они встретили Новый год по-своему и остались довольны праздником — публикуем несколько историй о том, что не стоит бояться одиночества.
Кристина Кулик, 28 лет, сомелье
— Пока я жила в родном городе, Новый год отмечала то с родителями, то с друзьями, но два года назад я переехала в Севастополь по работе. Привычный сценарий празднования Нового года изменился. В прошлом году 31 декабря я работала до 20:00, а потом пошла домой. Я шла по городу, в котором не было снега, было забавно, но, к сожалению — это был обычный день. Проходя через парк, покачалась на качелях, медленно пришла в пустую квартиру. Новогоднего настроения не было, да и сейчас нет. Я не понимаю, откуда оно берется у жителей юга, когда за окном всё зелено.
— Ближе к полуночи я поужинала праздничным ужином, домашними новогодними блюдами, открыла мини-бутылочку игристого и легла спать. Без курантов, просто увидела, как на телефоне часы отсчитали начало новых суток. Вместо курантов несколько раз на повторе была песня Jane Air — «Новый год одна». Раньше она никогда не была для меня актуальной, но всё приходит. Первого января был выходной день, я испекла маленький наполеон, отдохнула, а уже второго вышла на работу. В прошлом году я не знала достаточно хорошо кого-то в чужом городе, чтобы отмечать семейный праздник с ними, а в этом году у меня нет времени на праздник: и 31 декабря, и 1 января я буду работать.
Марина Юрганова, 32 года
— Так получилось, что 2009 Новый год я встречала одна с полугодовалым сыном. Родители далеко, я осталась без мужа — его тогда забрали в армию, а все знакомые сидели за столом со своими родными, мне было грустно. Послушала Путина, съела салатик и легла спать. А еще был случай, 2017 год я встречала в роддоме — младший сын родился 29 декабря. Тоже было грустно от того, что не могу быть рядом с мужем и старшим сыном, но уже не так, как в 2009-м.
— Традиции в праздновании Нового года заложены с детства, несмотря на то, что у отчима настроение всегда было поганым именно в новогоднюю ночь — не знаю почему так случалось из года в год, может у него нехорошие какие-то воспоминания были связаны с этим праздником. Мама всегда накрывала на стол и устраивала нам с братом праздник, даже когда мы учились уже в старших классах, утром 1 января нас ждал подарочек под елкой.
Говоря о новогоднем настроении, если честно, уже нет такого предвкушения, как в детстве. Сейчас я по максимуму устраиваю праздники своим детям. Делаю домой красивые поделки, ставлю елочку, вешаю гирлянды, чтобы у моих детей было представление о праздновании этого праздника, чтобы когда у них будут свои семьи, они тоже устраивали своим детям праздники.
Александр Асеев, 34 года, массажист
— Встречать Новый год одному — это мое заранее запланированное решение. Возьму мандарины, салат и шампанское, чтобы отдать дань традициям. Встречу и лягу спать. Возможно, кто-то в гости зайдет, а может быть, я сам, но это маловероятно. Праздник без близких и веселой компании... Наверное, это было еще в юности, когда ждали чудес и какого то волшебства, а сейчас это обычный день, как и все. Новогоднее настроение и предпраздничная суета? Я в этом плане более прагматичен. Маркетинговый ход, еще пожестче черной пятницы. В магазинах сметается с полок всё. Как будто не год кончается, а последний раз люди идут в магазин. После, числа с 3 января, половина продуктов оказывается в мусорке, украшения убираются и всё возвращается в обычный ритм. К чему ажиотаж? Новогоднее настроение, конечно, придается запахом мандарин и елки — ассоциации еще с детства.
Наталья Севрюкова, 35 лет, в декрете
— Прошлый Новый год я встречала в одиночку, потому что муж был на сутках на работе, а я была на 8-м месяце беременности двойняшками. Решила, что никуда не поеду, посмотрела обращение президента и легла спать. Для меня это не стало неожиданностью, муж работает по графику, и то, что Новый год я буду встречать одна, я знала заранее. Родственники и подруги звали меня в гости, но в моем положении мне не очень этого хотелось. К вечеру я решила навести порядок и в 00:20 уже спала. Думаю, то же самое у нас с мужем будет и в этом году, так как дети спят уже в 22 часа.
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