«Не могли отлипнуть друг от друга»: удивительные истории пар, которые встретились в новогоднюю ночь

— В декабре 2017 года я поехала к маме в деревню, отметить Новый год и Рождество. 31 декабря, встретив бой курантов, мы всей семьей пошли на танцы, там мы и встретились с Игорем. Мы сразу заметили друг друга, и Игорь пригласил меня на медленный танец. Во время танца он обнял меня так, как никто не обнимал — казалось, что мы были знакомы целую вечность, и вот наконец встретились после долгой разлуки. Он потом рассказывал, что сразу понял, что мы должны быть вместе. Те чувства, которые испытала тогда я, были для меня ранее неизвестными — было одновременно и страшно от такой волны эмоций и волнения, и очень хорошо — я сразу почувствовала невероятное тепло от него. Вероятно, это была та самая любовь с первого взгляда, о которой так много пишут.



Екатерина и Павел, вместе девять лет