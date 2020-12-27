«Не могли отлипнуть друг от друга»: удивительные истории пар, которые встретились в новогоднюю ночь

Говорят, что под Новый год случаются чудеса — люди становятся добрее и улыбчивее, а в воздухе витают романтические настроения. Наши герои уверены в этом, ведь именно в новогоднюю ночь они встретили свои вторые половинки. Влюбленные пары с удовольствием поделились с нами своими романтичными историями — кто-то категорически отказывался праздновать, но встретил на вечеринке будущего мужа, а одна из пар встретилась 31 декабря в далекие 60-е и до сих пор вместе — в этом году они отметят 52-ю годовщину брака.
Ольга и Игорь, три года вместе
— В декабре 2017 года я поехала к маме в деревню, отметить Новый год и Рождество. 31 декабря, встретив бой курантов, мы всей семьей пошли на танцы, там мы и встретились с Игорем. Мы сразу заметили друг друга, и Игорь пригласил меня на медленный танец. Во время танца он обнял меня так, как никто не обнимал — казалось, что мы были знакомы целую вечность, и вот наконец встретились после долгой разлуки. Он потом рассказывал, что сразу понял, что мы должны быть вместе. Те чувства, которые испытала тогда я, были для меня ранее неизвестными — было одновременно и страшно от такой волны эмоций и волнения, и очень хорошо — я сразу почувствовала невероятное тепло от него. Вероятно, это была та самая любовь с первого взгляда, о которой так много пишут.
Екатерина и Павел, вместе девять лет
— Мы с моим теперь уже мужем познакомились на новогодней вечеринке, наверное, за час до полуночи. Эта была вечеринка, на которую я вообще не собиралась ехать, но меня уговорила сестра, мол, чего дома сидеть, поехали, не понравится — уедешь. Я согласилась, а там, как водится, был он. Любви с первого взгляда не получилось, но был интерес и драйв зацепить друг друга, а потом пошло-поехало и едет вот уже 9 лет. Для нас Новый год — это начало отчета, до смешного, но про день свадьбы мы чаще всего забываем — поженились спустя полтора года. Сейчас растим сына, которому в январе будет уже 5 лет.
Анастасия и Сергей, отметят 10-летнюю годовщину
— Мы познакомились в университете, учились на разных курсах и поэтому могли встречаться лишь на переменах и общих мероприятиях для студентов. Ближе к декабрю начали более тесно общаться, а когда настал момент обсуждения Нового года, чтобы было не так скучно, мы с подругами решили пригласить на праздник тех ребят, с которыми общались. Тогда у меня уже возникла симпатия к нему. 31 декабря я весь день думала о том, что мы встретимся, что ему подарить, он просто друг или уже что-то большее. Я решила купить ему милого белого медвежонка, который бы сказал всё за меня. Кажется, ерунда, но тогда это было очень мило, робко. Тогда я еще не знала о взаимных чувствах. Ближе к полуночи пришел Серёжа, поздравил всех с наступающим, в том числе и меня, сказал, что у него для меня кое-что есть, но он отдаст подарок только после Нового года. После курантов, шампанского и речи президента он отвел меня в комнату и подарил мне белого медвежонка, который говорил «Я тебя люблю». Мы поцеловались, сказали друг другу заветные слова, и наша история началась.
Елена и Андрей, вместе два года
— Нас познакомили родственники, Андрею дали мой телефон, мы списались, общались, ходили в кино, а потом начали встречаться — это было в декабре 2018 года. Осенью мы ненадолго расстались, а в 2019 году в разгар новогодних корпоративов опять встретились и заново влюбились друг в друга. Андрей считает, что в преддверии Нового года все ждут чудес, возлагают какие-то надежды. Когда он подводил итоги 2019 года, говорит, что вспомнил много хороших моментов вместе со мной (как говорится, что имеем — не храним, а потерявши — плачем), вот так и у нас получилось, но магия Нового года нам помогла. Я как истинная девочка верю в судьбу и всегда пытаюсь видеть знаки, и то, что мы вместе сейчас, именно оно и есть.
Людмила и Владимир, познакомились в 60-х
— Мои родители познакомились в 1967 году — мама тогда работала в ТЦ Академгородка, продавала чулки и носки, а папа приехал в тот день в магазин за нейлоновой рубашкой — очень были модные в то время, — рассказывает историю своих родителей читательница НГС Ирина. — Когда он проходил мимо маминого отдела, случайно увидел ее — и, как говорит, всё, сразу пропал. Это было 31 декабря, он весь день простоял у прилавка до самого закрытия торгового центра, проводил маму домой и предложил отметить Новый год вместе. Мама была девушкой строгих правил, но пойти на Новый год в гости к папиным друзьям согласилась — папа вызвал у нее чувство доверия, появилась симпатия — папа в молодости был видным мужчиной. Они пришли на вечеринку вместе и представились троюродными братом и сестрой, чтобы избежать лишних вопросов. Интересно то, что у них оказалась одинаковая фамилия — Ивановы. Мама рассказывала, что папа сначала не вызывал у нее чувства влюбленности, но он был настойчив, и со временем между ними завязалась любовь. В 2018 году мама и папа отметили золотую свадьбу.
Евгения и Игорь, вместе 16 лет
— Мы с мужем уже 16 лет вместе, воспитываем двух дочерей. Наша история началась в 2005 году, в студенчестве — мне был 21 год, ему 19 лет. Тогда накануне Нового года я поссорилась с подругой, с которой собиралась отмечать праздник, настроения не было абсолютно. Она, чтобы искупить вину и приободрить меня, пригласила на вечеринку к ее друзьям в загородный дом. Я не хотела никуда ехать без настроения, но Олеся пообещала познакомить меня с парнем. И вот мы едем в электричке — я в синей искусственной дубленке, вязаной шапчонке, ненакрашенная, настроения нет, знакомлюсь с парнем, который тоже одет не пойми как. Не понравились друг другу совсем. А уже в преддверии курантов мы с ним взглянули друг на друга совсем другим взглядом — мы с подругой появились на празднике при полном параде: у меня черные стрелки, красная помада, бордовое платье в пол с блестками и открытой спиной — королева, не иначе. Игорь сразу влюбился, к слову, тоже уже переодевшийся в рубашку и брюки — совсем другой вид. Через пять минут мы уже не могли отлипнуть друг от друга — наверное, это любовь с первого взгляда.
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