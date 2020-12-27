Сезон охоты открыт: 17 умилительных фото, как песики и котики атакуют новогодние елки

Новосибирцы показали фото своих домашних животных у новогодних елок
Новый год — праздник не только для людей, но и для домашних питомцев. Их жизнь становится разнообразней и интересней, ведь теперь можно играть с мишурой, пробовать на вкус блестящие игрушки и охотиться на елку! Мы попросили наших подписчиков в Instagram прислать фотографии своих любимцев за этими занятиями — смотрите, что из этого получилось.
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