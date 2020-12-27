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Сезон охоты открыт: 17 умилительных фото, как песики и котики атакуют новогодние елки

Некоторые игрушки и деревья сильно пострадали, зато животные счастливы. Смотрите сами!

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Кошечку Кузину нашли новорожденной в <nobr class="_">2012 году</nobr> в огороде. Посмотрите, какой красавицей она стала!<br>

Кошечку Кузину нашли новорожденной в 2012 году в огороде. Посмотрите, какой красавицей она стала!

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Новосибирцы показали фото своих домашних животных у новогодних елок

Новый год — праздник не только для людей, но и для домашних питомцев. Их жизнь становится разнообразней и интересней, ведь теперь можно играть с мишурой, пробовать на вкус блестящие игрушки и охотиться на елку! Мы попросили наших подписчиков в Instagram прислать фотографии своих любимцев за этими занятиями — смотрите, что из этого получилось.

У вас тоже есть подобное фото? Присылайте нам в директ инстаграма (вот ссылка). Добавляйте нас в друзья: @ngs_news.

Кошка Кира и кот Локи усиленно помогали хозяйке украсить дом. Локи от этого очень устал

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Сиба-ину по имени Хараньяни Бунси (Буся) поучаствовал в предновогодней фотосессии. Снимок получился очень уютным

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Муся не терпит еще одну красавицу в доме. Поэтому елке она пытается сделать «кусь»<br>

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— Так помог поставить елочку наш любимый пес Бамс, — рассказала его хозяйка Екатерина

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Вот еще 3 классные подборки про животных

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В ноябре, когда выпал снег, мы сделали подборку животных, которые, в отличие от людей, радуются такой погоде. Посмотрите, как они счастливы.

Когда весь город сидел на самоизоляции, домашние любимцы помогали своим хозяевам не отвлекаться от работы. Хотя у некоторых это не очень хорошо получалось.

СЮЖЕТ

Новый год-2021

НГС рассказывал истории 10 котиков, которых забрали из приютов. Почитайте — они могут растрогать до слез.

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