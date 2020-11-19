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Кота возят на санках, хорек прячется в сугробе: как домашние любимцы радуются снегу — смотрим фото и видео

Собаки и кошки с радостью играют на улице, несмотря на снегопад

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Некоторые животные успели оценить плюсы снежной погоды

Некоторые животные успели оценить плюсы снежной погоды

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Новосибирцы показали фото своих домашних животных в снегу

На прошлой неделе в Новосибирск пришла зимняя погода, в городе лег снег, а затем начались и первые морозы. В то время, когда люди хотят укутаться потеплее, домашние животные с радостью «купаются в снегу», прячутся в сугробах и настойчиво пытаются что-то в них найти. И это касается не только собак.

НГС попросил новосибирцев прислать фото своих питомцев, которые начали привыкать к новой погоде. Смотрите на них в нашей подборке: на видео — хорек и кошки, на фото — собаки.

Кто сказал, что котики не любят сугробы?

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В прошлом году НГС подготовил для вас подборку фото животных, которые оказались не готовы к зиме, — посмотрите, как они удивлены.

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