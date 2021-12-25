Круче, чем в американских фильмах: новосибирцы украсили свои дома к Новому году (14 фото из коттеджных поселков)

Дом в поселке «Лаки Парк» семья Марины построила в рекордные сроки, за два месяца перед самым 2021 годом. Но еще на этапе фундамента Марина знала, что Новый год семья будет встречать здесь и дом будет при полном параде.



— Я считаю, что это один из ключевых моментов, почему люди вообще хотят дома: это то, что невозможно сделать в квартире, как ни старайся, — говорит Марина. — Все мы в свое время были влюблены в американские фильмы, где жизнь была радикально не такая. И один из этих ключевых символов — это красивые ухоженные дома, особенно в Рождество и Новый год. Мне кажется, что если у тебя дом и ты не отложил деньги на зимние украшения, ты в полной мере не сможешь ощутить радость владения домом во время зимних праздников. Поэтому еще строительство вовсю шло, а я уже отложила деньги, потому что в конце стройки никогда на это уже не хватит.

