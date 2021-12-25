Круче, чем в американских фильмах: новосибирцы украсили свои дома к Новому году (14 фото из коттеджных поселков)

К Новому году город преображается: кругом огоньки и декор, красиво украшенные витрины и даже будто более приветливые новосибирцы. Между владельцами магазинов и кафе будто негласное соревнование: у кого лучше. Власти тратят миллионы, чтобы создать горожанам настроение. В окнах многоквартирных домов загораются гирлянды. За городом у людей возможностей больше, и тут они создают себе — и своим соседям — настоящую новогоднюю сказку. Лиза Пичугина поговорила с жителями нескольких поселков, которые каждый год придумывают новый декор, чтобы порадовать себя и всех вокруг.
«Это невозможно сделать в квартире, как ни старайся»
Дом в поселке «Лаки Парк» семья Марины построила в рекордные сроки, за два месяца перед самым 2021 годом. Но еще на этапе фундамента Марина знала, что Новый год семья будет встречать здесь и дом будет при полном параде.
— Я считаю, что это один из ключевых моментов, почему люди вообще хотят дома: это то, что невозможно сделать в квартире, как ни старайся, — говорит Марина. — Все мы в свое время были влюблены в американские фильмы, где жизнь была радикально не такая. И один из этих ключевых символов — это красивые ухоженные дома, особенно в Рождество и Новый год. Мне кажется, что если у тебя дом и ты не отложил деньги на зимние украшения, ты в полной мере не сможешь ощутить радость владения домом во время зимних праздников. Поэтому еще строительство вовсю шло, а я уже отложила деньги, потому что в конце стройки никогда на это уже не хватит.
В этом году к световым гирляндам добавился природный декор: владельцы дома собрали гирлянду из сосновых веточек длиной больше 15 метров — в процессе участвовала вся семья. Венок с совой на входной двери — личная гордость Марины: она говорит, что он получился очень эстетичной точкой.
В «Лаки Парке», по словам местных жителей, много людей украшают свои дома к праздникам.
— Новый дом, только закончилось строительство, и уже заметно, что люди стараются гирлянды повесить. Веночки на заборах у очень многих висят, — рассказала Марина. — Понятно, что все эти гирлянды под козырек, чтобы на дом красивенько повесить, — это бюджет от 200 тысяч. Не каждый может это сделать. Но стараются по мере возможности.
По словам Марины, какой-то конкуренции в поселке и соревнования, у кого лампочек больше, нет. Соседи, конечно, обращают внимание на чужое оформление и потом советуются и передают друг другу адреса магазинов и контакты подрядчиков — от этого всем хорошо.
Всё началось с бахромы
У Елены оформление дома отличается: хотя оно минималистичное, получилось очень эффектным. Кроме световой бахромы вдоль карнизов крыши, владельцы сделали световую дорожку от калитки к дому.
— У нас дом новый, мы только что его построили, и для нас это первая зима. Те, кто закончил стройку, тоже дома украсили, красиво получилось: едешь, и всё светится. Когда мы еще строились в прошлом году и ездили, смотрели, что у других, вдохновились. Началось всё с бахромы на доме, теперь дорожка. Пока на этом остановимся, — поделилась Елена.
По ее словам, семья просто хотела гирлянду в ретро-стиле, но в компании, которая занимается декоративным освещением, им предложили световую дорожку. Лампочек в ней — около 600. Дорожку решили оставить на весь год, а к Новому году еще украсили шарами деревья возле дома.
«Мы вроде взрослые люди, но ловим кайф от этого»
«Деревня Мира» — относительно молодой поселок, жителей здесь пока не очень много, но они стараются принести в поселок праздник. Уже второй год здесь даже проводят конкурс на лучший новогодний декор. В прошлом году победила семья Ежеленко, в этом году Инна, Алексей и их дети тоже постарались удивить соседей. Но на самом деле, призналась Инна, начали традицию они еще до введения конкурса, чтобы создать настроение себе и соседям. В позапрошлом году, вспоминает девушка, они были в поселке первыми, сегодня к традиции уже подтянулись соседи.
— Ты ходишь по деревне, а она такая красивая, праздничная, освещенная, — делится впечатлением Инна. — С каждым годом эта традиция всё больше и больше укореняется, все стараются что-то побольше повесить, поинтереснее, какие-то новые стили, не повторяться. Мы в прошлом году сделали украшения, а в этом уже думали, как бы нам обыграть картинку по-другому, чтобы было без повторов, интересно.
При этом семья Ежеленко старается навести красоту минимальными затратами из подручных материалов: в этом году для декора использованы не только покупные игрушки и гирлянды, в ход пошла садовая мебель, обувь, обычные атрибуты быта и сосновые веточки.
— Это сплачивает всю семью. Мы вроде взрослые люди, но даже муж ловит кайф от того, что мы это делаем, — говорит Инна. — Классно то, что весь декабрь у тебя уже приподнятое новогоднее настроение: когда его еще почти ни у кого нет, ты уже ходишь и радуешься. И как-то так складывается, что весь декабрь у нас гости. Это праздничное настроение растягивается на несколько месяцев и не ограничивается двумя-пятью днями вокруг Нового года.
«Я уже заказала гирлянды на следующий год»
Формат поселка «Пригородный простор» немного отличается: вместо отдельных коттеджей здесь линии таунхаусов и небольшие многоквартирные дома. Уличного освещения почти нет, вместо него — вспыхивающие у дверей фонарики с датчиками движения и световые островки: таунхаусы, украшенные гирляндами.
У семьи Людмилы — таунхаус на торце, с гаражом и беседкой на заднем дворе. Он — один из самых ярких на улице, хотя очень у многих соседей украшены крылечки и фасады. По словам Людмилы, она начинала украшать дом с гирлянд на крылечке, но с каждым годом добавляется что-то новое.
— В том году у нас появилось световое дерево, в этом году решили оформить гараж и задний двор, сделали арку, — рассказала она. — В поселке наше дерево было первым, потом появились похожие. Я его купила в конце сезона, оно год просто в гараже пролежало. Я уже даже заказала новые гирлянды, но в этом году вешать уже не буду — будут на следующий год. В процессе сложно оценить всю картинку, только потом, и думаешь, что здесь и здесь бы добавить, и в следующем году добавляешь.
«Это всё для себя — не для показухи»
Дальше по улице — самый освещенный блок таунхаусов во всём поселке: здесь соседи договорились и совместно оформили фасад в едином стиле. Почто по всему зданию тянется яркая светящаяся бахрома, а возле нескольких крылечек горят розовым светом искусственные деревья.
Три года назад в поселке проводили конкурс среди украшенных к Новому году домов, но он оказался неудачным. Житель одного из таунхаусов Алексей хочет его возродить и сделать переходящий приз — уникальную световую скульптуру. Но свой дом он украшает не ради этого.
— Каждый год что-то добавляется, в этом году пробили полосу, — Алексей показывает на яркую ленту бахромы. — В следующем году хотим вторую, под крышей, может, торец сделаем. Всё это в первую очередь делается для себя — не для показухи и не для конкурса. Мы сами себе создаем атмосферу. Конечно, каждый выпендривается друг перед другом, газончик делает, клумбы, но это добрая конкуренция.
Алексей украшает свой дом уже четыре года: едва получив перед Новым годом ключи, семья уже повесила первые гирлянды.
— Формат жизни в поселке отличается от городского: это и не деревня, и не город. Строится он по европейским образцам, дома здесь очень похожи на голландские, а там есть традиция их украшать. Если любой рождественский фильм смотреть про такие пригороды, там все украшают дома. И здесь эта традиция уже давно пошла, — говорит мужчина. — В следующем году мы перетяжку сделаем через улицу: мы же общаемся не только со своим домом, но и с соседями. Идей у нас громадьё.
Евгений, который делит одну из стен своего таунхауса с Алексеем, признался, что сперва выбрал соседей, а потом уже дом: впервые в поселок его семья приехала «на разведку» в январе, а уже летом они переехали.
— Не то чтобы мы ориентировались на американские фильмы, просто нам нравится, когда вокруг нас красиво, — говорит он. — Некоторые сказали, что им это не интересно — ну нет так нет. Это добровольно. Хочешь, чтобы вокруг тебя было красиво, возьми да сделай. Не хочешь — твое дело.
Первым украшением в середине ноября стала небольшая гирлянда по периметру заднего двора. Евгений говорит, что огоньки сразу подняли настроение, поэтому они вытащили во двор стол и включили новогоднюю музыку — за полтора месяца до Нового года.
— Этого первого шага хватило, чтобы взбодриться: это же классно! — сказал он. — Мы иногда видим людей, которые фотографируют дом или рассматривают его и обсуждают — очень приятно. Не потому, что я хочу выделиться. Я надеюсь, что они обсуждают для того, чтобы у себя тоже сделать что-то красивое. И я понимаю, что это толчок к тому, чтобы где-то еще стало красиво.
На этой неделе НГС собирал красивые, уже украшенные к Новому году елки в домах новосибирцев — если в ваш дом праздник ещё не пришёл, в нашей подборке есть чем вдохновиться.
А еще раньше мы рассказали о том, как из груды старых кирпичей можно сложить камин и попасть на обложку журнала — внутри правила, которые помогут нарядить елку.
Выбрать елку к Новому году поможет репортаж НГС: мы объехали все елочные базары и выбрали самые выгодные предложения. А в прошлом году новосибирцы показывали свои новогодние елки — НГС выбрал самые красивые.