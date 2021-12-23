Как новосибирцы украсили домашние елки к новому, 2022 году — онлайн-трансляция. Присылайте ваши снимки

Новосибирск готовится к встрече 2022 года, согласно китайскому гороскопу он пройдет под знаком Водяного Тигра. Как пандемия коронавируса повлияла на домашнюю атмосферу сибиряков, какие креативные идеи они воплотили в жизнь в канун Нового года и, главное, какие елки они выбрали и как украсили — смотрите в нашей трансляции.