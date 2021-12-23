Как новосибирцы украсили домашние елки к новому, 2022 году — онлайн-трансляция. Присылайте ваши снимки

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Блогер aira_davostresso показала, как сделать эксклюзивную искусственную елку из веточек своими руками. Кстати, ее же фотографии — на обложке этой публикации.
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Жители дома № 12 на ул. Ясный Берег показали, как украсили свои подъезды снаружи и внутри. Закупали они гирлянды на окна и внешнюю бахрому на руст входных групп подъездов.
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Яна Гайнутдинова показала, как освещается ее комната с елкой. Описания к видео она не прислала.
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Также у семьи есть традиция — печь новогодние сладости.
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— Раньше всегда ставили искусственную елку, но после рождения ребенка захотелось настоящую, ставим запашистую красавицу третий год. С детства помню и люблю запах елочки, мандаринов и конфет. Помню, как у бабушки в огороде срубали ветку от огромной ели, тащили ее в дом и наряжали, — делится воспоминаниями Дана Вебер.
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— У меня елка-самокат. Поскольку я спортсменка, то у меня всё по-спартански. Сумка с коньками тут же, под елочкой, — пишет Таня Берёзина.
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— Сначала поставили искусственную, но в этом году по-особенному захотелось праздника, приобрели и живую. Из-за ковидных ограничений возвращаемся к домашним уютным посиделкам, — написал Сергей Булыгин в описании к фото.
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