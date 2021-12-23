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Как новосибирцы украсили домашние елки к новому, 2022 году — онлайн-трансляция. Присылайте ваши снимки

Делимся с вами новогодней атмосферой в домах читателей НГС. Присылайте свои фото!

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Новосибирск готовится к встрече 2022 года, согласно китайскому гороскопу он пройдет под знаком Водяного Тигра. Как пандемия коронавируса повлияла на домашнюю атмосферу сибиряков, какие креативные идеи они воплотили в жизнь в канун Нового года и, главное, какие елки они выбрали и как украсили — смотрите в нашей трансляции.

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Блогер aira_davostresso показала, как сделать эксклюзивную искусственную елку из веточек своими руками. Кстати, ее же фотографии — на обложке этой публикации.

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Жители дома № 12 на ул. Ясный Берег показали, как украсили свои подъезды снаружи и внутри. Закупали они гирлянды на окна и внешнюю бахрому на руст входных групп подъездов.

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Яна Гайнутдинова показала, как освещается ее комната с елкой. Описания к видео она не прислала.

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Также у семьи есть традиция — печь новогодние сладости.

— Каждый Новый год я пеку пряники, а муж-летчик дарит по прянику всему летному составу! — пишет Яна

— Каждый Новый год я пеку пряники, а муж-летчик дарит по прянику всему летному составу! — пишет Яна

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— Раньше всегда ставили искусственную елку, но после рождения ребенка захотелось настоящую, ставим запашистую красавицу третий год. С детства помню и люблю запах елочки, мандаринов и конфет. Помню, как у бабушки в огороде срубали ветку от огромной ели, тащили ее в дом и наряжали, — делится воспоминаниями Дана Вебер.

Слева на фото — полка с новогодними игрушками над телевизором

Слева на фото — полка с новогодними игрушками над телевизором

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— У меня елка-самокат. Поскольку я спортсменка, то у меня всё по-спартански. Сумка с коньками тут же, под елочкой, — пишет Таня Берёзина.

У Татьяны в этом году елка на колесах

У Татьяны в этом году елка на колесах

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— Сначала поставили искусственную, но в этом году по-особенному захотелось праздника, приобрели и живую. Из-за ковидных ограничений возвращаемся к домашним уютным посиделкам, — написал Сергей Булыгин в описании к фото.

Дома у Булыгиных сейчас две елки: искусственная и живая

Дома у Булыгиных сейчас две елки: искусственная и живая

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Светлана Горбова прислала эту новогоднюю фотографию без описания.

Светлана Горбова прислала эту новогоднюю фотографию без описания.

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