Сибирячка сделала необычно красивый новогодний камин — он попал на обложку журнала (смотрите идеи)

Дизайнер Алена Савина — специалист по созданию волшебства: декорированием она профессионально занимается уже 10 лет . Два года назад новогоднее оформление ее мастерской попало в несколько интерьерных журналов, а фото с камином было опубликовано на новогодней обложке «Граней интерьера».



Камин — искусственный. Его построили, пока не готов настоящий, с живым огнем, в другой части дома. Сам дом семья Савиных купила недавно, и его перестройка еще не закончена — мастерская появилась первой. Ради нее, собственно, и затевался этот переезд, говорит Алена Савина.



— Мы купили маленький старенький домик, где не было ни воды, ни газа — вообще ничего, в доме была только печка. Мы оттуда вынесли всё старье, от пола и стен до крыши, — вспоминает дизайнер. — Мы вдохнули новую жизнь в старые материалы, в элементы конструкций. Балки с крыши у меня кочевали по некоторым интерьерным студиям города — мы строили русскую избу, это был фурор. Потом появилась рождественская площадь в фотостудии — одна из первых в России.

