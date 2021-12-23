Сибирячка сделала необычно красивый новогодний камин — он попал на обложку журнала (смотрите идеи)

Волшебный новогодний камин, у которого приятно собираться по вечерам с семьей и друзьями в предвкушении праздника, — мечта многих. Такой камин, правда, искусственный, дизайнер-декоратор Алена Савина построила в своей мастерской: пока не закончен очаг с живым огнем в жилой части дома, семья собирается возле него. Девушка призналась, что мечтала о камине давно и он стал одним из любимых ее проектов. Его собрали буквально из обломков и украшают несколько раз в год — к праздникам и смене сезона. Алена Савина рассказала НГС, как его строили, как он попал на обложку журнала и как подобный можно сделать у себя дома.
Дизайнер Алена Савина — специалист по созданию волшебства: декорированием она профессионально занимается уже
Камин — искусственный. Его построили, пока не готов настоящий, с живым огнем, в другой части дома. Сам дом семья Савиных купила недавно, и его перестройка еще не закончена — мастерская появилась первой. Ради нее, собственно, и затевался этот переезд, говорит Алена Савина.
— Мы купили маленький старенький домик, где не было ни воды, ни газа — вообще ничего, в доме была только печка. Мы оттуда вынесли всё старье, от пола и стен до крыши, — вспоминает дизайнер. — Мы вдохнули новую жизнь в старые материалы, в элементы конструкций. Балки с крыши у меня кочевали по некоторым интерьерным студиям города — мы строили русскую избу, это был фурор. Потом появилась рождественская площадь в фотостудии — одна из первых в России.
После того как разобрали старый дымоход, осталась целая груда старых кирпичей: фактурных, атмосферных, с многолетним налетом сажи. Выбросить красивые кирпичи рука не поднялась — так в мастерской появился искусственный камин.
— Мы быстро всё вычертили, накидали эскиз, я отобрала кирпичи, и мы со строителями на ходу всё выкладывали. И от него уже всё пошло: стеллажи, кресло... — описывает процесс Алена Савина.
В своих публикациях в Instagram дизайнер предупреждает, что вообще-то так делать не стоит — лучше всё спланировать заранее. Но мастерская на то и мастерская: экспериментальная комната, где постоянно что-то переделывают, перекрашивают, переставляют. Правда, сейчас значительная часть этих переделок так или иначе вертится вокруг камина: это любимое место в доме не только семьи, но и друзей семьи.
— Просили даже провести мастер-класс для фотографов. У нас дома всё равно разделение есть: когда заходишь, налево — мастерская, а направо — весь остальной дом. И я планировала мастерскую для каких-то камерных мастер-классов, для принятия гостей. Но дом еще в процессе стройки, поэтому, к сожалению, пришлось отказать, — вспомнила Алена Савина.
Стеллажи вокруг камина в мастерской наполнены украшениями. Только новогодней красоты здесь —
— У меня столько идей, что всей моей жизни не хватит для их воплощения, — говорит дизайнер. — Мне очень сложно не придумать, а выбрать из всех моих идей, что же я сейчас буду делать. Поэтому второй год уже я делаю опрос про елку: за что больше проголосуют, то и делаем.
Каким-то трендам Алена Савина не следует: говорит, что, как только начинает доставать и перебирать елочные игрушки и новогодние украшения, проникается настроением и стиль складывается сам. В ее коллекции несколько коробок винтажных семейных украшений из стекла — настоящие фамильные ценности. Есть украшения, привезенные из поездок, тоже в основном винтажные. Они могут не попасть на елку, но обязательно займут место рядом с ней — в красивой коробке или корзинке.
— Когда мы покупали дом, между окон лежала старая вата и старые игрушки: сосульки стеклянные, старый дождик разноцветный. Я всё это тоже сохранила, — вспомнила Алена Савина. — У нас здесь всё с историей: мы не просто въехали и всё выбросили, мы поддерживаем дух.
Хотя в украшении елки дизайнер не советует следовать моде, есть несколько строгих правил, которые помогут навести красоту.
1. Если ель живая, то наряжайте ее не менее чем через два-три часа после установки. Она должна распушиться.
2. Для домашнего декорирования елки используйте специальные крючки, они продаются в магазинах.
3. В первую очередь распределите световые гирлянды.
4. Мелкие гирлянды используйте для очертания контуров деревца, а крупные огоньки расположите ближе к стволу.
5. Не вешайте игрушки на края веток, делайте это от 5 до 15 см от конца веточки. Для живых елей помимо игрушек идеально подходит декор в виде различных веток, цветов, чтобы не утяжелять дерево.
6. Для начала выберите акцентирующие игрушки или элементы декора, потом определяйтесь с базовым наполнением. Сначала распределяем базовые шарики или декор, а потом расставляем акцентные.
7. Если у вас нет какой-то определенной тематики, уменьшайте количество и размер шариков от основания к верхушке.
8. Не бойтесь сочетать простые и недорогие базовые шары с декором класса люкс или даже авторскими игрушками.
9. Последовательно чередуйте цвета, создавая таким образом гармонию.
10. Не забывайте о поливе живого дерева, а в первый раз полейте горячей водой, чтобы расплавить смолу и улучшить доступ влаги.
Выбрать елку к Новому году поможет репортаж НГС: мы объехали все елочные базары и выбрали самые выгодные предложения. А в прошлом году новосибирцы показывали свои новогодние елки — НГС выбрал самые красивые.