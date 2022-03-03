Ритейлеры и власти договорились о ценах на продукты в новосибирских магазинах

— По поручению губернатора Министерство торговли и промышленного предпринимательства осуществляет ежедневный мониторинг цен на основные продукты питания и продовольственные продукты, в том числе товары первой необходимости. Все федеральные и региональные сети, присутствующие в нашем регионе, имеют 100% запас продуктов питания на складах, с ними достигнута договоренность на взвешенную ценовую политику и недопущение резкого повышения цен на продукты питания и непродовольственные товары, — объяснил Андрей Гончаров.

Как объяснил министр промышленности, сейчас в области активно готовятся к новой посевной кампании. Для этого у предпринимателей есть все ресурсы.

