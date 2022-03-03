Ритейлеры и власти договорились о ценах на продукты в новосибирских магазинах

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что власти достигли договоренности с федеральными и региональными сетями о взвешенной ценовой политике.
По словам министра, также с ритейлерами договорились о недопущении резкого повышения цен на продукты питания и непродовольственные товары. Гончаров также уточнил, что на складах есть достаточный запас продуктов.
Видео с обращением министра опубликовали
— По поручению губернатора Министерство торговли и промышленного предпринимательства осуществляет ежедневный мониторинг цен на основные продукты питания и продовольственные продукты, в том числе товары первой необходимости. Все федеральные и региональные сети, присутствующие в нашем регионе, имеют 100% запас продуктов питания на складах, с ними достигнута договоренность на взвешенную ценовую политику и недопущение резкого повышения цен на продукты питания и непродовольственные товары, — объяснил Андрей Гончаров.
Как объяснил министр промышленности, сейчас в области активно готовятся к новой посевной кампании. Для этого у предпринимателей есть все ресурсы.
— Новосибирская область за последние годы в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания всего ассортимента и поставляет их на экспорт, — уточнил Андрей Гончаров.
По всем вопросам, которые касаются необоснованных повышений цен, министр промышленности советует обращаться на горячую линию антимонопольной службы.
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