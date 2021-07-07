39-летний новосибирский депутат занял 12-е место в списке российского Forbes

Депутат новосибирского Заксобрания Павел Кива вошел в сотню богатейших госслужащих и депутатов России по версии журнала Forbes. Он занял
Журнал Forbes для составления рейтинга проанализировал декларации госслужащих и депутатов России и составил рейтинг самых богатых. При составлении рейтинга учитывался совокупный доход семьи.
Тройка лидеров рейтинга не изменилась с прошлого года, но они поменялись местами: на первое место вышел президент УК «Южуралзолото» и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков — он задекларировал
В рейтинг вошел только один депутат Новосибирской области — Павел Кива. Он отчитался о годовом доходе в 1,5 миллиарда рублей. В собственности у политика также находится складское помещение и три автомобиля (Toyota Camry, Land Rover Range Rover, ВАЗ-21093), два гидроцикла, два снегоболотохода и снегоход. Он сообщал, что основную часть средств получил как индивидуальный предприниматель.
Павел Кива избрался в Заксобрание области по 11-му округу от партии «Единая Россия». Ему 39 лет, он окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «коммерция».
По данным «Контур.Фокуса», у Павла Кивы есть ИП, специализирующееся на торговле бумагой и картоном, также он является учредителем Новосибирской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация водных видов спорта», учредителем и директором ООО «Армада-Плюс», ООО «СК "Армада"», ООО «Форум-Трейд Плюс».
Кроме того, Павел Кива числится директором ООО «Форум-К», учредителем которого является Ирина Кива, которая, по данным сайта Тайга.Инфо, была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.
На момент публикации помощница Павла Кивы сообщила корреспонденту НГС, что сегодня депутат занят и не доступен для комментариев.
Ирина Кива — мать депутата Заксобрания Новосибирской области Павла Кивы. В апреле она продавала новосибирский бизнес-центр «Форум» за 650 миллионов рублей. Ей же принадлежат еще пять компаний с похожим названием («Форум-К», «Форум-С», «Форум-М», «Форум-М», «Форум-НСК»), часть из них расположена в продающемся бизнес-центре. Указанная деятельность этих компаний — аренда и управление недвижимостью.