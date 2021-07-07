39-летний новосибирский депутат занял 12-е место в списке российского Forbes

Депутат новосибирского Заксобрания Павел Кива вошел в сотню богатейших госслужащих и депутатов России по версии журнала Forbes. Он занял 12-е место.

Журнал Forbes для составления рейтинга проанализировал декларации госслужащих и депутатов России и составил рейтинг самых богатых. При составлении рейтинга учитывался совокупный доход семьи.