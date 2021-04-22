В Новосибирске продают бизнес-центр за 650 миллионов — он связан с семьей самого богатого депутата Заксобрания

В Новосибирске продают бизнес-центр семьи депутата Заксобрания
На левом берегу Новосибирска продают бизнес-центр «Форум». За семиэтажное здание недалеко от метро «Студенческая» просят
Как говорится в объявлении на «Авито», в цоколе здания располагаются торговые площади, на 1–2 этажах — офис «Райффайзенбанка», фитнес-клуб «МетроFitness», ночной клуб-караоке Cacao.
— Офисные помещения, сдаваемые в аренду, расположены на 3–7 этажах здания. На
По словам эксперта и владельца компании Nazarov&Partners Александра Назарова, стоимость объекта оправдана.
— Бизнес-центров на левом берегу крайне мало. А данный бизнес-центр построен очень качественно, я просто в свое время сдавал там помещения и знаю, как собственник строил. Место хорошее и сам по себе объект очень хороший. По ощущениям, это рабочая цена, она не отпугивает.
Руководителем ООО «
Ирина Кива — мать депутата Заксобрания Новосибирской области Павла Кивы. В 2020 году он задекларировал рекордный среди депутатов доход — 1,42 миллиарда рублей. Большая часть доходов получена им от предпринимательской деятельности. Сам депутат, по данным «Контур.Фокус», указан как директор «
В конце прошлого года в центре Новосибирска продавали четырехэтажное здание рядом с «Победой». За здание рядом с памятником архитектуры Крячкова просили