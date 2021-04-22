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В Новосибирске продают бизнес-центр за 650 миллионов — он связан с семьей самого богатого депутата Заксобрания

Ранее этот депутат задекларировал почти 1,5 млрд рублей дохода

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Здание располагается на проспекте Карла Маркса

Здание располагается на проспекте Карла Маркса

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В Новосибирске продают бизнес-центр семьи депутата Заксобрания

На левом берегу Новосибирска продают бизнес-центр «Форум». За семиэтажное здание недалеко от метро «Студенческая» просят 650 миллионов рублей.

Как говорится в объявлении на «Авито», в цоколе здания располагаются торговые площади, на 1–2 этажах — офис «Райффайзенбанка», фитнес-клуб «МетроFitness», ночной клуб-караоке Cacao.

— Офисные помещения, сдаваемые в аренду, расположены на 3–7 этажах здания. На 6-м этаже расположен кабинет руководителя, комната для переговоров, приемная. На прилегающей территории оборудована парковка с чиповым турникетом, — отмечает продавец бизнес-центра в объявлении.

По словам эксперта и владельца компании Nazarov&Partners Александра Назарова, стоимость объекта оправдана.

— Бизнес-центров на левом берегу крайне мало. А данный бизнес-центр построен очень качественно, я просто в свое время сдавал там помещения и знаю, как собственник строил. Место хорошее и сам по себе объект очень хороший. По ощущениям, это рабочая цена, она не отпугивает.

Руководителем ООО «БЦ Форум» является Кива Ирина Владимировна. Ей же принадлежат еще пять компаний с похожим названием («Форум-К», «Форум-С», «Форум-М», «Форум-М», «Форум-НСК»), часть из них расположена в продающемся бизнес-центре. Указанная деятельность этих компаний — аренда и управление недвижимостью.

Ирина Кива — мать депутата Заксобрания Новосибирской области Павла Кивы. В 2020 году он задекларировал рекордный среди депутатов доход — 1,42 миллиарда рублей. Большая часть доходов получена им от предпринимательской деятельности. Сам депутат, по данным «Контур.Фокус», указан как директор «Форум-К», а также является учредителем ООО «Форум-Трейд» — компания располагается в этом же БЦ. Павлу Киве также принадлежит краснообский спорткомплекс «Армада».

В конце прошлого года в центре Новосибирска продавали четырехэтажное здание рядом с «Победой». За здание рядом с памятником архитектуры Крячкова просили 380 миллионов рублей.

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Заксобраниебизнес-центрдепутат
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