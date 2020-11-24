Владельцы спортивного гипермаркета Decathlon назвали сроки его открытия в Новосибирске

Компания «Декатлон» (Decathlon) назвала примерные сроки начала работы своего первого магазина в Новосибирске. Само здание для него уже почти построено.
Французская сеть магазинов спортивных товаров «Декатлон» должна начать работать в Новосибирске уже в первой половине 2021 года. Об этом НГС сообщил директор региона Сибирь компании Decathlon Russia Антон Сухарев.
— К сожалению, пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на сроки реализации проекта. Однако работы по строительству идут полным ходом, — сообщил Сухарев.
Здание гипермаркета уже в целом построено, однако рядом с ним еще вовсю идут работы по монтажу коммуникаций. Гипермаркет расположен на «острове» между двух отрезков автодороги, соединяющих улицы Фабричную и Владимировскую (ближайшее строение — магазин на Фабричной, 55/5, который расположен через дорогу).
Весь первый этаж отдан под парковку (по такому же принципу построен ТЦ «МЕГА»). Площадь торгового зала составит порядка
Строит новосибирский гипермаркет компания известного новосибирского девелопера Тимура Саттарова «Спорт-Инвест» (среди его наиболее заметных проектов последнего времени универмаг Lukse, жилой комплекс «Монблан», новосибирский фитнес-центр сети World Class
«Декатлон» — не первая сеть спортивных магазинов, которая строит в Новосибирске крупный объект, явно рассчитанный на автомобилистов. У российской сети «Спортмастер» подобного рода гипермаркет появился на Ипподромской еще в 2010 году и работает до сих пор.