Владельцы спортивного гипермаркета Decathlon назвали сроки его открытия в Новосибирске

Компания «Декатлон» (Decathlon) назвала примерные сроки начала работы своего первого магазина в Новосибирске. Само здание для него уже почти построено.



Французская сеть магазинов спортивных товаров «Декатлон» должна начать работать в Новосибирске уже в первой половине 2021 года. Об этом НГС сообщил директор региона Сибирь компании Decathlon Russia Антон Сухарев.



— К сожалению, пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на сроки реализации проекта. Однако работы по строительству идут полным ходом, — сообщил Сухарев.