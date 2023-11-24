Легкий мороз и мокрый снег: какой будет погода в Новосибирске на выходных

К Новосибирской области приближаются морозы до -15 градусов. При этом в городе сохранится теплая погода.
О переменах в погоде рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова:
— Сегодня у нас проходил участок теплого фронта, с чем были связаны осадки в виде мокрого снега. Сейчас небольшой перерыв, мы попали в так называемый теплый спектр. С приближением фронта окклюзии, завтра утром и днем ждем осадки в виде снега и мокрого снега. Затем будет проходить участок холодного фронта, поэтому к вечеру температура по области будет понижаться до -8 градусов по северо-западу области. В ночь на воскресенье температуры в городе будут -6…-8 градусов.
25 ноября ночью 0…-2 градуса, днем около 0 градусов с небольшим понижением к вечеру. Ночью небольшой снег, утром и днем мокрый умеренный снег. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем 6–11 м/с местами порывы до 16 м/с.
В воскресенье, 26 ноября, ночью -6…-8 градусов, днем 0…-2 градуса, ветер юго-западный ночью 6–11 м/с, днем 3–8 м/с. Ночью снег, днем с мокрым снегом.
27 ноября осадки прекратятся. Ночью -4…-6 градусов, днем 0…-2 градуса, ветер юго-восточный 2–7 м/с.
По территории Новосибирской области 25 ноября ночью ожидается 0…-5 градусов, местами до — 10 градусов. Днем потепление до +2 градусов. Умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. 26 и 27 ноября возможно похолодание до -5…-10 градусов, местами до -15 градусов. В понедельник осадки постепенно будут прекращаться.
В ноябре в Новосибирске Обское море покрылось льдом. Посмотрите в фоторепортаже НГС на красивые виды.