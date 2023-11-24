Легкий мороз и мокрый снег: какой будет погода в Новосибирске на выходных

— Сегодня у нас проходил участок теплого фронта, с чем были связаны осадки в виде мокрого снега. Сейчас небольшой перерыв, мы попали в так называемый теплый спектр. С приближением фронта окклюзии, завтра утром и днем ждем осадки в виде снега и мокрого снега. Затем будет проходить участок холодного фронта, поэтому к вечеру температура по области будет понижаться до -8 градусов по северо-западу области. В ночь на воскресенье температуры в городе будут -6…-8 градусов.

