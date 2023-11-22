«Наступление зимы откладывается»: в Новосибирск снова придет тепло — прогноз погоды на три дня

— Ждем повышение температуры. Антициклон, который сейчас оказывает влияние на нашу погоду, будет смещаться на Восточную Сибирь. Тепло, которое будет распространяться на Омскую область, завтра будем ощущать на себе. По области мы спрогнозировали до +3 градусов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. — Опять к нам выходит тепло, скромнее, чем было ранее.