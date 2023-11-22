«Наступление зимы откладывается»: в Новосибирск снова придет тепло — прогноз погоды на три дня

В Новосибирске в ближайшие дни снова ожидается потепление, температура днем может подняться до 0 градусов, но при этом в городе ожидают снег. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра составили прогноз погоды на три дня.
— Ждем повышение температуры. Антициклон, который сейчас оказывает влияние на нашу погоду, будет смещаться на Восточную Сибирь. Тепло, которое будет распространяться на Омскую область, завтра будем ощущать на себе. По области мы спрогнозировали до +3 градусов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. — Опять к нам выходит тепло, скромнее, чем было ранее.
23 ноября, в четверг, ночью будет преимущественно без осадков, температура опустится до -11... -13 градусов, днем ожидается повышение до -2... -4 градусов, во второй половине прогнозируют осадки в виде небольшого снега. Ветер прогнозируют юго-восточного направления ночью 6–11 м/с, днем 4–9 м/с.
В пятницу, 24 ноября, синоптики ожидают повышение температуры, как в ночные, так и в дневные часы. Так температура ночью опустится до -2... -4 градусов, а днем поднимется до 0 градусов. Ветер будет южный 4–9 м/с, в течение дня прогнозируют небольшой снег и мокрый снег.
25 ноября, в субботу, ночью будет 0... -2 градуса, днем сохранится та же температура, что и ночью 0... -2 градуса. Ночью ожидают преимущественно без осадков, днем будет снег и мокрый снег. Ветер ночью будет южный 3–8 м/с, днем — северо-западный 7–12 м/с, порывы до 17 м/с.
— С 26 по 27 ноября будет перерыв, небольшой холод. Температуру по области ожидаем ночью -8... -13 градусов до -18 градусов, днем будет -2... -7 градусов. С 28 по 30 ноября снова волна тепла. Неустойчивый характер погоды сохраняется, когда будет перестройка на холод пока не видно, наступление настоящей зимы откладывается, — объяснила Наталья Кичанова.
Снег, который выпадет в ближайшее время, по словам специалиста, не должен растаять, высота должна только увеличиваться, положительные температуры не повлияют на выпавшие осадки.
Ранее НГС посмотрел какая погода может быть в Новосибирске в декабре, оказалось, что температура может опуститься до -41 градуса.