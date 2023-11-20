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В Новосибирской области похолодало до -13 градусов — мороз пришел в западные районы

Изучаем погодную карту региона

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Сегодня в Новосибирске прогнозируют небольшой снег

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В Новосибирскую область пришли холода. Синоптики объясняют резкое изменение погоды циклоническим вихрем, который зашел на территорию региона 19 ноября. В Новосибирской области и соседних городах Сибири накануне прошел сильный ураган. Сегодня утром, 20 ноября, в регионе также ощущается сильное похолодание. Смотрим на карте, в каких районах морознее всего.

По информации сайта «Западно-Сибирского УГМС», утром в Новосибирске -8 градусов. На территории области ниже всего температура опустилась в Усть-Тарке, до -13,7 градуса. В Татарске сегодня -13,5 градуса, в Чанах -13,3 градуса.

Холоднее всего на западе области

Холоднее всего на западе области

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На востоке региона температуры немного выше. В Ордынском -7,5 градуса, в Маслянино -8,1 градуса, в Коченево -8,5 градуса. В Искитиме -7,9 градуса.

По прогнозу сайта «Западно-Сибирского УГМС», сегодня в Новосибирске ожидается температура на уровне -5...-7 градусов, западный ветер силой 4–9 м/с, небольшой снег. Для территории Новосибирской области синоптики прогнозируют температуру воздуха -3...-8 градусов, возможны порывы ветра до 14 м/с.

Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю с 20 по 26 ноября, который составили специальные сервисы. На выходных в городе возможно потепление.

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