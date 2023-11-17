Резкое похолодание, гололед и 23 м/с: в Новосибирске из-за антициклона испортится погода

В Новосибирске на выходных ожидается резкое похолодание. После теплой субботы в город придет снег, гололед, а температура опустится до -9 градусов. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра дали прогноз на выходные.
— Завтра попадаем в теплую часть циклона. Ждем дожди умеренного характера и вынос тепла. Максимальные значения будут по югу до +12 градусов. 19 ноября через нашу территорию будет проходить циклонический вихрь, осадки перейдут в снег с усилением ветра. Самая сложная погода будет в воскресенье, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В воскресенье будет расти давление. После этого в город зайдет холодный антициклон. Так к началу рабочей недели установится морозная с небольшим снегом погода.
В субботу, 18 ноября, ночью небольшой, днем местами умеренный дождь. Ночью +1...+3 градусов, днем +5...+7 градусов. Ветер юго-западный 3–9 м/с.
В воскресенье, 19 ноября, ухудшаются погодные условия. Дождь переходящий в снег, снег и местами гололедные явления. Ночью обещают +3...+5 градусов. Днем +3...+5 градуса с понижением в течение дня до -4...-6 градусов. Ветер южный, днем северо-западный, 10–15 м/с, местами порывы до 23 м/с.
В понедельник, 20 ноября, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -7...-9 градусов, днем -5...-7 градусов. Западного направления ветер ночью 5–10 м/с, днем 3–8 м/с.
В этом году в Красноярском крае заметили аномально теплую погоду для ноября. НГС поговорил с синоптиком «Западно-Сибирского УГМС» Натальей Кичановой, чтобы выяснить, зарегистрировали ли отклонения от нормы в Новосибирской области.