В Красноярский край пришло аномальное тепло — когда ждать максимума в Новосибирске

В Красноярский край в этом ноябре пришли аномально теплые температуры. НГС поговорил с синоптиком «Западно-Сибирского УГМС» Натальей Кичановой, чтобы выяснить, зарегистрировали ли отклонения от нормы в Новосибирской области.
Как сообщают наши коллеги из NGS24.RU, тепло в Красноярский край пришло с европейской территории России через западную Сибирь.
По словам Натальи Кичановой, начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», в Новосибирской области в ноябре не было зафиксировано серьезных аномалий.
— За весь месяц только 12 ноября температура по Сузуну превысила максимальное значение в +8 градусов, такая отмечалась в 2006 году. На острове Дальнем тоже в 2006 году было +5,7 градуса, новое значение составило+6,2 градуса. 2006 год был теплый в эту дату, но значения немного ниже. В остальные числа превышений нет, — объяснила синоптик.
Специалист отметила, что первая декада была ниже нормы на 1,2 градуса по области и на 1,1 градуса по Новосибирску.
— Пик максимальных значений будет 18 ноября, а 19 ноября будет проходить холодный фронт, поэтому ждем понижения. 20 ноября, в понедельник, тоже будет холодный день. Как волна компенсирует тепло, пока неизвестно, — рассказала Наталья Кичанова.
В третьей декаде ноября ожидается переменчивая погода.
НГС изучил прогноз погодных сервисов на конец ноября и начало декабря в Новосибирске. Ожидается, что в городе может похолодать до -17 градусов.