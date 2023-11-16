От +7 до -17 градусов: какой будет погода в Новосибирске в конце ноября и начале декабря

До конца ноября осталось ровно две недели. Сейчас в Новосибирске теплая для этого месяца погода, но уже скоро в городе ожидаются морозы. НГС изучил прогноз погодных сервисов до конца ноября. Читайте, когда ждать холодов.
По прогнозу «Яндекс.Погоды», сильных морозов в ноябре ждать не стоит. До конца этой недели дневная температура будет выше 0 градусов, а в понедельник 20 ноября опустится до -8 градусов. Но к середине недели снова поднимется до 0 градусов. В конце месяца днем ожидается -3...-6 градусов, а по ночам -5...-7 градусов. При этом уже 1 декабря ночью ожидается резкое похолодание до -17 градусов.
Сайт Gismeteo предупреждает о том, что в ближайшие выходные, 18 и 19 ноября, в Новосибирске днем возможен дождь и потепление до +6...+7 градусов днем. Начало следующей недели будет холодным, дневные температуры опустятся до -4...-7 градусов, ночные до -6...-11 градусов. Начиная с пятницы, 17 ноября, сервис прогнозирует ежедневные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.
По прогнозу сервиса RusMeteo конец этой недели также ожидается теплым, днем в Новосибирске температура воздуха может подняться до +7 градусов. Со следующей недели в городе ожидаются минусовые температуры, ночью 21 ноября может похолодать до -11 градусов. С 23 по 26 ноября ожидаются снегопады.
Накануне новосибирские синоптики составили прогноз погоды до конца этой недели. Они предупреждают, что похолодание придет на выходных.