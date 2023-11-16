От +7 до -17 градусов: какой будет погода в Новосибирске в конце ноября и начале декабря

По прогнозу «Яндекс.Погоды», сильных морозов в ноябре ждать не стоит. До конца этой недели дневная температура будет выше 0 градусов, а в понедельник 20 ноября опустится до -8 градусов. Но к середине недели снова поднимется до 0 градусов. В конце месяца днем ожидается -3...-6 градусов, а по ночам -5...-7 градусов. При этом уже 1 декабря ночью ожидается резкое похолодание до -17 градусов.