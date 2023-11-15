От +7 до -10 градусов: составлен прогноз погоды в Новосибирске до конца недели

Новосибирские синоптики прогнозируют сохранение тепла в городе, днем температура может подняться до +7 градусов, но к выходным придет похолодание до -10 градусов. Изменчивый характер погоды может сохраниться и в третьей декаде. Об этом НГС сообщили в местном Гидрометцентре.
— Пока тепло сохраняем такое же, как и наблюдаем сейчас, ожидаем положительные температуры в дневные и ночные часы. В воскресенье, 19 ноября, мы ждем прохождение холодного фронта и осадки в виде мокрого снега, фон температуры будет понижаться, ночью в пределах -5... -10 градусов и днем -2... -7 градусов. Потом снова ждем повышения, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. — Третья декада еще будет носить изменчивый характер, переход на зимние процессы пока не видим.
В четверг, 16 ноября, синоптики ожидают преимущественно без осадков, ночью температура опустится до +1... +3 градусов, днем поднимется до +5... +7 градусов. Ветер будет юго-западный 7–12 м/с, днем местами прогнозируют порывы до 17 м/с.
17 ноября, в пятницу, ожидают небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. В этот день будет проходить система холодного фронта. Ночью температура опустится до 0... +2 градусов, днем поднимется до +2... +4 градусов. Температура в этот день немного понизится из-за облачности, отмечают специалисты. Ветер будет юго-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.
В субботу, 18 ноября, будет проходить система теплого фронта с приближением южного циклона, поэтому ночью прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью опустится до +1... +3 градусов, днем поднимется до +4... +6 градусов. Ветер будет юго-западный 4–9 м/с.
Ранее НГС узнал у синоптиков почему в Новосибирской области держится теплая погода в ноябре. Как отмечают специалисты, потепление заметили почти по всей России.