От +7 до -10 градусов: составлен прогноз погоды в Новосибирске до конца недели

— Пока тепло сохраняем такое же, как и наблюдаем сейчас, ожидаем положительные температуры в дневные и ночные часы. В воскресенье, 19 ноября, мы ждем прохождение холодного фронта и осадки в виде мокрого снега, фон температуры будет понижаться, ночью в пределах -5... -10 градусов и днем -2... -7 градусов. Потом снова ждем повышения, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. — Третья декада еще будет носить изменчивый характер, переход на зимние процессы пока не видим.