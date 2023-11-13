Затянувшееся тепло: синоптики объяснили, почему в ноябре в Новосибирске плюсовая температура

В Новосибирской области еще неделю продержится теплая погода с положительными температурами ночью и днем. Как отмечают специалисты, потепление заметили почти по всей России, а в Новосибирске оно поддерживается из-за циклонов с Атлантики, которые то и дело сменяют друг друга. Правда, совсем скоро пройдет последний циклон и в городе похолодает.
Как рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», такая погода, как сейчас, в ноябре бывала и прежде, но обычно она устанавливается в первой декаде месяца, после 10 ноября температурный фон меняется на зимний.
— В этом году сохраняется тенденция из-за того, что во второй половине октября произошло смещение циклонов атлантического происхождения. Именно они приносят тепло и влагу, напитываются теплом. Потоки выстраиваются так, что воздушная масса в основном к нам идет со средней Азии, с Казахстана. Кратковременные затоки холода бывают, но они быстро перекрываются, — объяснила специалист.
Синоптики отмечают, что сейчас возобновились процессы, которые характерны для октября и первой половине ноября, поэтому похолодание откладывается.
— Октябрь был теплым, первый снег наблюдали после 20-го числа, а существенное понижение было в конце месяца. Есть тенденция, что если первый снег выпадает, то зима наступит через месяц. Процессам надо перестроиться в течение трех недель.
После 19-го ноября синоптики ожидают волну холода с осадками в виде снега и мокрого снега. В конце недели должен пройти последний циклон, после него воздушная масса изменится.
— Было теплое лето, осень. Отмечали теплую погоду в Краснодарском крае, тепло никуда не исчезает, оно постепенно видоизменяется. Тепло поддерживается, сохраняется практически по всей территории России за исключением северных районов, — говорит специалист.
НГС посмотрел, какая погода будет в Новосибирске на этой неделе, синоптики ожидают резкое похолодание к выходным.