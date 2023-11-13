Затянувшееся тепло: синоптики объяснили, почему в ноябре в Новосибирске плюсовая температура

В Новосибирской области еще неделю продержится теплая погода с положительными температурами ночью и днем. Как отмечают специалисты, потепление заметили почти по всей России, а в Новосибирске оно поддерживается из-за циклонов с Атлантики, которые то и дело сменяют друг друга. Правда, совсем скоро пройдет последний циклон и в городе похолодает.

