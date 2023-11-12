Резко -6 градусов: новосибирцев ждут серьезные перепады температуры — прогноз на неделю

Теплая рабочая неделя для новосибирцев завершится приходом холода. Если в будние дни ноябрь нас побалует теплом до +6 градусов, то в выходные стоит опять доставать теплые вещи. Изучаем прогноз на следующую неделю.
Новосибирский гидрометцентр обещает горожанам теплые будни. В среднем днем температура ожидается
Сервис «Яндекс.Погода» обещает в четверг самую теплую погоду. Днем ожидается до +6 градусов. А вот на выходных придет холод с достаточно резкими перепадами. Ночью будет -6 градусов.
Gismeteo на следующие выходные тоже не радует прогнозом, при этом всю неделю новосибирцев ждут плюсовые температуры.
Из-за теплой погоды снег активно тает, а потом застывает коркой. Из-за этого многие переживают за будущий урожай, тем более в конце месяца ожидаются морозы до -27 градусов. Объясняем, как перепады температуры скажутся на посадках, какие культуры обязательно нужно защитить и что для дачника может быть страшнее мороза.