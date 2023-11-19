От -11 до +2 градусов: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе – изучаем прогноз сервисов

На смену аномально теплым ноябрьским дням в регион придет похолодание и снег. Уже на следующей неделе в Новосибирской области столбики термометров опустятся до -11 градусов. НГС изучил прогноз погодных сервисов. Читайте, когда ждать холодов.
По данным «Яндекс.Погоды», сильных морозов ждать на следующей неделе не стоит. По прогнозу самым холодным днем станет вторник, 21 ноября. В этот день столбик термометра днем покажет -7 градусов, ночью -11 градусов. Также ожидается небольшой снег. Однако похолодание не долго, уже к выходным воздух прогреется до +2 градусов.
Сайт Gismeteo предупреждает о том, что в ближайшие дни температура воздуха опустится до – 9 градусов. Самым холодным днем грядущей недели станет вторник, 21 ноября. В этот день столбики термометра днем опустятся до -6 градусов, ночью до -9. В середине недели возможен снег с дождем. К выходным воздух прогреется до +2 градусов.
П прогнозу сервиса RusMeteo самым холодным днем бедующей недели станет среда, 22 ноября. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, температура воздуха за окном днем составит -6 градусов, ночью -11 градусов. В конце недели возможны снежные осадки.
Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов до конца ноября. Читайте, когда в регион придут сибирские морозы.