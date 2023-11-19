«Порывы ветра до 18 м/c»: штормовое предупреждение вновь объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области 20 ноября ожидаются гололед и порывы ветра до 18 м/с. Это следует из СМС-рассылки жителям региона от ГУ МЧС.
— По данным УГМС, ночью 20 ноября в НСО ожидается ветер 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днем порывы до 16 м/с, изморозь, на дорогах сильная гололедица, — говорится в предупреждении МЧС.
19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.