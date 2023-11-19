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Ураган в Сибири

«Порывы ветра до 18 м/c»: штормовое предупреждение вновь объявили в Новосибирской области

В регионе прогнозируют гололедицу и шквалистый сильный ветер

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МЧС разослало предупреждение

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В Новосибирской области 20 ноября ожидаются гололед и порывы ветра до 18 м/с. Это следует из СМС-рассылки жителям региона от ГУ МЧС.

— По данным УГМС, ночью 20 ноября в НСО ожидается ветер 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днем порывы до 16 м/с, изморозь, на дорогах сильная гололедица, — говорится в предупреждении МЧС.

19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.

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