От -6 до +13 градусов: в Новосибирской области ждут перепады температур

В Новосибирске и области на этой неделе ожидается переменчивая погода с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Самый теплый день прогнозируют в четверг, 26 октября.
— Неустойчивая погода с порывистым ветром, осадками, дожди в ночные часы с мокрым снегом. Пройдет этот циклон 26 октября. 27 октября снова придет циклон с мокрым снегом, уже 27 октября — 1 ноября температурный фон будет отрицательным. В первой декаде ноября еще будут колебания и слабо отрицательные температуры. Во второй декаде постепенно перейдем на зимние процессы, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
В Новосибирске ночью 24 октября ожидается прохождение холодного фронта, температура опустится до -1…-3 градусов, мокрый снег. Днем потеплеет до +2…+4 градусов, возможен дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный силой 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В среду, 25 октября, ночью прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, температура составит около 0 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, температура +7…+9 градусов. Ветер юго-западный силой 8–13 м/с с усилением до 18 м/с.
26 октября ночью небольшой дождь, днем временами интенсивный дождь. Температура в ночное время составит +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.
На территории Новосибирской области во вторник ночью ожидается -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов. 25 октября, в среду, ночью -3…-2 градуса, днем +5…+10 градусов. Ночью 26 октября ночью +3…+8 градусов, днем на востоке и юго-востоке региона +8…+13 градусов, на западе и северо-западе +2…+7 градусов.
В конце прошлой недели синоптики подготовили прогноз погоды на третью декаду октября. Согласно ему, основное похолодание начнется 27 октября.
Первый снегопад в этом сезоне в Новосибирске начался днем 23 октября. До этого утром осадки в виде снега заметили в селе Венгерово. Сибиряков предупредили о том, что из-за непогоды может ухудшиться видимость на дорогах, возможна гололедица.