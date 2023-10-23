От -6 до +13 градусов: в Новосибирской области ждут перепады температур

В Новосибирске и области на этой неделе ожидается переменчивая погода с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Самый теплый день прогнозируют в четверг, 26 октября.



— Неустойчивая погода с порывистым ветром, осадками, дожди в ночные часы с мокрым снегом. Пройдет этот циклон 26 октября. 27 октября снова придет циклон с мокрым снегом, уже 27 октября — 1 ноября температурный фон будет отрицательным. В первой декаде ноября еще будут колебания и слабо отрицательные температуры. Во второй декаде постепенно перейдем на зимние процессы, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

