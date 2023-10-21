Первый снег и холод до -8 градусов: синоптики дали прогноз на третью декаду октября в Новосибирске (неутешительный)

В Новосибирске в третьей декаде октября ожидается первый снег, предупредили синоптики. Он может пойти уже во вторник, 24 октября. По ночам температура будет опускать до -8 градусов.
— В понедельник, 23 октября испортится погода с выходом еще одного циклона, который сейчас формируется над Самарой — временами будет умеренный дождь. Будет проходить холодный фронт. Ожидается ветер 8–13 м/с, местами с порывами до 18 м/с, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Осадки в виде мокрого снега ждем ночью в Новосибирске.
По области в ночные часы температура может опускать до -2...-7 градусов.
— Днем за счет суточного хода ожидаем все-таки положительных значений. С 26 октября к нам выйдет следующий циклон, который принесет тепло и осадки. А основной холод ждем со следующей пятницы — тогда и днем и ночью будут слабо отрицательные температуры. Ночью до -8 градусов, днем до -5 градусов, — отметила специалист.
В целом в третьей декаде октября будут колебания температуры.
— Сохраняться показатели около или выше нормы на 1 градус. Осадки в виде мокрого снега, порывистый ветер, местами гололедные явления предполагаются в большинстве дней декады, — предупредили синоптики.
Полиция призвала автовладельцев скорее сменить шины.