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Пора на шиномонтаж: полицейские призвали новосибирских автомобилистов переобуться как можно скорее

В городе ожидают мокрый снег

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Лучше сменить шины пораньше

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Автоинспекторы попросили новосибирских автомобилистов отправиться на шиномонтажки и сменить летнюю резину на зимнюю. Уже на следующей неделе в Новосибирске ожидается первый снег.

— Ожидается понижение температуры и осадки в виде мокрого снега, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование наледи. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас, также следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, заряда аккумулятора и заменить летние шины на зимние. Если шины автомобиля не соответствуют погодным условиям, то передвигаться на нем опасно, — предупредили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские предупредили — в межсезонье количество ДТП может увеличиться.

Новосибирцам сегодня стоит подготовиться к урагану — на город идет очень сильный ветер и похолодание.

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