Пора на шиномонтаж: полицейские призвали новосибирских автомобилистов переобуться как можно скорее

Автоинспекторы попросили новосибирских автомобилистов отправиться на шиномонтажки и сменить летнюю резину на зимнюю. Уже на следующей неделе в Новосибирске ожидается первый снег.
— Ожидается понижение температуры и осадки в виде мокрого снега, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование наледи. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас, также следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, заряда аккумулятора и заменить летние шины на зимние. Если шины автомобиля не соответствуют погодным условиям, то передвигаться на нем опасно, — предупредили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские предупредили — в межсезонье количество ДТП может увеличиться.
Новосибирцам сегодня стоит подготовиться к урагану — на город идет очень сильный ветер и похолодание.