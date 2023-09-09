Грибы из Красной книги выросли в лесу Академгородка — они похожи на сдутые воздушные шарики

Житель Новосибирска нашел в Академгородке в опавшей хвое грибы необычной формы: внешне они чуть кремового оттенка и напоминают сдутые воздушные шарики. Шляпка овальная, ножка сужается, у основания совсем тонкая.
Горожанин поделился снимками интересного урожая с НГС. На фото грибы образуют небольшие ведьмины круги, растут как поодиночке, так и в грибнице.
По словам биолога и специалиста по грибам Рината Султанова, Клавариадельфус язычковый встречается в хвойных лесах. НГС, находка относится к краснокнижному виду и называется Клавариадельфус язычковый.
— Грибы слабо ценные с точки зрения употребления в пищу, — отметил эксперт.
В конце августа сибирячка в лесу Ордынского района обнаружила необычный гриб, напоминающий коралл. Он называется рамария и слегка горчит на вкус.