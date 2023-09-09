freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 97.92
eur 104.89
СрочноВ Новосибирске перкрыли центр города
Все новости
Все новости

Грибы из Красной книги выросли в лесу Академгородка — они похожи на сдутые воздушные шарики

Они образуют ведьмины круги

942

Грибы выглядят довольно необычно

Поделиться

Житель Новосибирска нашел в Академгородке в опавшей хвое грибы необычной формы: внешне они чуть кремового оттенка и напоминают сдутые воздушные шарики. Шляпка овальная, ножка сужается, у основания совсем тонкая.

Горожанин поделился снимками интересного урожая с НГС. На фото грибы образуют небольшие ведьмины круги, растут как поодиночке, так и в грибнице.

Клавариадельфус язычковый встречается в хвойных лесах

Клавариадельфус язычковый встречается в хвойных лесах

Поделиться

По словам биолога и специалиста по грибам Рината Султанова, Клавариадельфус язычковый встречается в хвойных лесах. НГС, находка относится к краснокнижному виду и называется Клавариадельфус язычковый.

— Грибы слабо ценные с точки зрения употребления в пищу, — отметил эксперт.

В конце августа сибирячка в лесу Ордынского района обнаружила необычный гриб, напоминающий коралл. Он называется рамария и слегка горчит на вкус.

По теме

ГрибыНовосибирскАкадемгородокТихая охотаЛес академгородка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter