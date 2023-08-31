В новосибирском лесу выросла рамария — она напоминает коралл и горчит на вкус

Жительница Новосибирска в лесу Ордынского района обнаружила необычный гриб, напоминающий коралл. Фотографией находки она поделилась с НГС.
Раньше подобных грибов девушка не встречала и предположила, что он может входить в Красную книгу. Любительница «тихой охоты» не тронула гриб и оставила его на месте — неподалеку от поваленного дерева.
— Гриб носит название рамария (рогатик). Он достаточно обычен, но из-за своего незаурядного вида часто впечатляет новичков. Выглядит необычно, не ядовитый, но не особо ценный в пищевом плане, так как горчит, — объяснил НГС Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Гриб не входит в число исчезающих или краснокнижных. Тем, кто решит полакомиться находкой, необходимо несколько часов вымачивать грибы в соленой воде или отварить, чтобы убрать горечь, рассказал эксперт. Для сушки рамария не подходит, так как в ней останется неприятный привкус.
Ранее сибиряк собрал семь тазиков и одну коробку белых грибов. Он поделился фотографиями богатого лесного урожая.