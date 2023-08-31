«Я в восторге». Сибиряк собрал семь тазиков и одну коробку белых грибов — фото для зависти

Житель Новосибирска Дмитрий Ковылин собрал семь тазов и одну коробку белого гриба. Фотографией съедобных находок мужчина поделился в соцсетях.



По словам Дмитрия, такое количество белых он отыскал в Караканском бору 29 августа. НГС Ковылин рассказал, что на это у него ушло примерно шесть часов: