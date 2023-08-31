«Я в восторге». Сибиряк собрал семь тазиков и одну коробку белых грибов — фото для зависти

Житель Новосибирска Дмитрий Ковылин собрал семь тазов и одну коробку белого гриба. Фотографией съедобных находок мужчина поделился в соцсетях.
По словам Дмитрия, такое количество белых он отыскал в Караканском бору 29 августа. НГС Ковылин рассказал, что на это у него ушло примерно шесть часов:
— Въезд со стороны села Завьялово. Проехал через мостик и углубился в лес на 8 километров. Начал собирать, периодически переезжая. В итоге, когда переехал обратно, через мостик, сам не заметил, как наездил по лесу 24 километра.
Новосибирец отмечает, что любит собирать грибы. От своего последнего улова белых он в восторге. Утверждает, что и чистить их «особо не надо»:
— Обрезаешь нижнюю часть ножки, промываешь от остатков земли, прилипших к шляпке иголок и листвы. Вот и всё.
Часть грибов новосибирец заморозил, а часть замариновал. Он уверяет, что «столько белых грибов никогда до этого не собирал».
Еще одна сибирячка нашла на даче огромный гриб больше ладони. НГС выяснил, съедобный ли он.