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Новосибирскую область готовят к отопительному сезону - что уже сделано

Запасы угля в регионах составляют 80%

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В сентябре будет резкое похолодание

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В Новосибирской области завершают подготовку к отопительному сезону Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Денис Архипов сегодня, 4 сентября, на оперативном совещании.

— Координацию осуществляет штаб, состав которого утвержден постановление правительства области. Готовность объектов сегодня: жилищный фонд — 90%, котельни — 85%, тепловые сети — 87%, водопроводные сети — 91%, — перечислил министр.

Также на складах области сейчас запас угля — 80% от нормы на начало сезона.

В конце августа НГС обратился в мэрию, чтобы выяснить, когда ждать начала отопительного сезона.

СГКОтопительный сезонПравительствоНовосибирская область
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