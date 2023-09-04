Новосибирскую область готовят к отопительному сезону - что уже сделано

В Новосибирской области завершают подготовку к отопительному сезону Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Денис Архипов сегодня, 4 сентября, на оперативном совещании.
— Координацию осуществляет штаб, состав которого утвержден постановление правительства области. Готовность объектов сегодня: жилищный фонд — 90%, котельни — 85%, тепловые сети — 87%, водопроводные сети — 91%, — перечислил министр.
Также на складах области сейчас запас угля — 80% от нормы на начало сезона.
В конце августа НГС обратился в мэрию, чтобы выяснить, когда ждать начала отопительного сезона.