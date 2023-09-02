Календарь огородника на сентябрь: обязательные работы в огороде и саду — сохраните себе важный график

С третьей декады сентября нужно посадить озимый чеснок. Но подготовить грядку для этого обязательно за неделю: землю нужно хорошо перекопать с удобрениями и оставить, чтобы она дала усадку.



Именно осенью высаживают тюльпаны: для того чтобы дать цветок в мае, луковица должна пережить холода в земле.



Саженцы клубники с закрытой корневой системой, выращенные в стаканчиках, лучше всего высадить именно в сентябре. У кустов следует удалить только поврежденные и старые листья, остальные оставляйте.



Работы в саду

Обязательна санитарная обрезка сада — убираем все сухие и зараженные ветки. Именно осенью лучше высаживать саженцы.

