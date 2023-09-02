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Семь кругов садаИнструкция

Календарь огородника на сентябрь: обязательные работы в огороде и саду — сохраните себе важный график

Помимо сбора урожая на даче очень много и других дел

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В сентябре у дачников не становится меньше дел

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В сентябре на вес золота каждый день: нужно успеть не только убрать урожай, но и сделать все необходимое, чтобы в следующем году получить крепкие и здоровые растения. Объясняем вместе с агрономом, какие работы обязательны на огороде и в саду в первый месяц осени.

Мы подготовили календарь, чтобы вы не забыли об основных работах.

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Уборка урожая

В первую очередь в сентябре нужно собрать урожай. С открытого грунта убирают томаты, перцы, баклажаны.

— Пожнивные остатки лучше всего вкопать назад в грядку, — советует Людмила Шубина. — Но это должны быть только здоровые растения.

До середины сентября выкапываем картофель, сушим, перебираем и убираем на хранение. С третьей декады месяца пора приступать к выкопке моркови и свеклы.

На освободившиеся грядки сразу сеем осенние сидераты: они еще успеют дать хорошую зеленую массу, которая перепрев, восстановит плодородие земли.

Посадки на огороде и в цветнике

Плодово-ягодные культуры нужно подкормить фосфором и калием

Плодово-ягодные культуры нужно подкормить фосфором и калием

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С третьей декады сентября нужно посадить озимый чеснок. Но подготовить грядку для этого обязательно за неделю: землю нужно хорошо перекопать с удобрениями и оставить, чтобы она дала усадку.

Именно осенью высаживают тюльпаны: для того чтобы дать цветок в мае, луковица должна пережить холода в земле.

Саженцы клубники с закрытой корневой системой, выращенные в стаканчиках, лучше всего высадить именно в сентябре. У кустов следует удалить только поврежденные и старые листья, остальные оставляйте.

Работы в саду

Обязательна санитарная обрезка сада — убираем все сухие и зараженные ветки. Именно осенью лучше высаживать саженцы.

— Мочевиной мы опрыскиваем деревья от вредителей, но не подкармливаем — сейчас лишний азот саду не нужен, — предупредила специалист.

Все плодово-ягодные культуры нужно подкормить фосфором и калием.

Обработка от вредителей и внесение удобрений

Теплицу нужно обрабатывать каждую осень

Теплицу нужно обрабатывать каждую осень

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Теплицу нужно обязательно обработать перед зимой от вредителей и болезней. Для этого подойдут акарициды и серная шашка. Но будьте очень внимательны: вещества токсичны и требуют неукоснительного соблюдения инструкций.

Под зиму в землю нужно внести фосфор и калий. Также именно осенью на картофельном поле можно вкопать навоз, который к весне обогатит почву. Но выбирать его нужно тщательно.

— Навоз может быть заражен, поэтому лучше вносить комплексные минеральные удобрения, перегной или применять сидераты, — отметила агроном.

Интересное про сад и огород

Важно не упустить сроки высадки озимого чеснока и правильно подготовить почву к посадке.

Жительница Новосибирска вырастила у себя на даче очень необычное растение — мелотрию шершавую. Крошечные плоды по вкусу оказались как пряный огурец с оттенком лайма.

Многие дачники задаются вопросом — когда браться за лопату и убирать морковь со свеклой.

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