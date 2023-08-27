9 народных примет, которые расскажут, какими будут осень и зима

Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшее время, можно не только слушать прогнозы синоптиков. Иногда для этого достаточно посмотреть вокруг и сверить происходящее с приметами. Народная мудрость давным-давно всё за нас придумала и всё предсказала. По сентябрьской погоде приметы не только помогают понять, какой будет осень, но и намекнут на то, чего ждать от зимы и какой она вообще будет — короткой или затяжной, мягкой или морозной, снежной или сухой. Проверили, чего нам стоит ждать от погоды, если верить народным наблюдениям в сентябре.