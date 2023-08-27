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9 народных примет, которые расскажут, какими будут осень и зима

Мы проверили их на прочность вместе с метеорологами

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Внимательно смотрите за листьями на деревьях — согласно приметам, при раннем листопаде будет морозная зима

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Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшее время, можно не только слушать прогнозы синоптиков. Иногда для этого достаточно посмотреть вокруг и сверить происходящее с приметами. Народная мудрость давным-давно всё за нас придумала и всё предсказала. По сентябрьской погоде приметы не только помогают понять, какой будет осень, но и намекнут на то, чего ждать от зимы и какой она вообще будет — короткой или затяжной, мягкой или морозной, снежной или сухой. Проверили, чего нам стоит ждать от погоды, если верить народным наблюдениям в сентябре.

Можно без календаря определить, когда к нам приходит первый месяц осени: дует холодный ветер, заметно сокращается световой день, желтеют листья на деревьях, появляется много грибов. Среднесуточная температура воздуха снижается, ночи становятся всё холоднее, а дождливых дней — всё больше.

Народные приметы работают не только в определенный месяц или сезон, но и в конкретные дни — отметили такие в сентябре

Народные приметы работают не только в определенный месяц или сезон, но и в конкретные дни — отметили такие в сентябре

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О том, какой будет погода в ближайшие месяцы, а также зимой, в народе определяли по первым заморозкам, времени наступления листопада и по срокам отлета птиц. Например, приметы мягкой зимы — это большой сентябрьский урожай грибов и появление комаров в конце месяца. Если же сентябрь выдался неурожайным на грибы, то зима, наоборот, будет лютой и морозной.

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Признаком того, что зима наступит не скоро, будут листья, которые долго не опадают с деревьев. Если же листопад прошел очень быстро, это верный знак того, что зима будет морозной. Суровой зимы стоит ждать и в том случае, если в сентябре уродилось много желудей.

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Очень много примет и на осеннюю погоду. Например, запоздалый отлет перелетных птиц предсказывает теплую осень. Если в сентябре прошла гроза — это тоже означает, что осень будет теплой и затяжной. Стоит взглянуть и на рябину — большой урожай сулит дождливую осень, а если ягод мало, то осадков, скорее всего, практически не будет. Еще один признак сухой осени — короткое бабье лето.

Но если в сентябре практически нет дождей, расслабляться не стоит — это означает, что зима будет морозной.

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Впрочем, метеорологи уверены в том, что все долгосрочные народные приметы, которые существуют, исполняются абсолютно случайно. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, российские синоптики давно проверили все существующие приметы на практике.

— Вывод такой: народные приметы оправдываются на уровне случайного гадания. Не существует надежных примет, которые можно было бы использовать как прогноз погоды, — объяснил синоптик. — Долгосрочный прогноз — это сложнейшая научная задача, успешность и качество которой существенно уступает краткосрочному прогнозу. Но если сравнить оправдываемость прогнозов и народных примет — конечно же, прогнозы существенно выше качеством.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

Также Роман Вильфанд уточнил, что для точности примет нужно было вести четкие периодические наблюдения — этим и занимались метеорологи при проверке.

— В давние времена приметы были больше верой — кто-то сказал, что так бывает, и этому верят. Но не существует обоснований, почему нужно верить. В научной среде так не бывает — всё нужно доказывать, — подытожил синоптик.

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