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По грибы, по ягоды

Вешенки и подмерзшие опята: что новосибирцы собрали в середине октября

В прошедшие выходные многие устремились в лес

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ds

Многие грибы уже тронуты заморозками

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Прошедшие выходные в Новосибирской области были теплыми и без дождя, поэтому новосибирцы отправились в лес, чтобы собрать оставшиеся грибы. И многие вернулись не с пустыми руками.

— Собираем грибы, но подмороженные, — делятся находками подписчики группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

В основном грибникам удалось найти вешенки и слегка подмерзшие опята. Также можно было найти и подтопольники.

Внушительный куст

Внушительный куст

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Вешенки более устойчивы к похолоданию

Вешенки более устойчивы к похолоданию

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Подмерзшие грибы

Подмерзшие грибы

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Октябрьские подтопольники

Октябрьские подтопольники

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В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб называют «трубой смерти».

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