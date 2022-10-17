Вешенки и подмерзшие опята: что новосибирцы собрали в середине октября
В прошедшие выходные многие устремились в лес
729
Прошедшие выходные в Новосибирской области были теплыми и без дождя, поэтому новосибирцы отправились в лес, чтобы собрать оставшиеся грибы. И многие вернулись не с пустыми руками.
— Собираем грибы, но подмороженные, — делятся находками подписчики группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
В основном грибникам удалось найти вешенки и слегка подмерзшие опята. Также можно было найти и подтопольники.
В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб называют «трубой смерти».