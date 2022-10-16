Как подготовить дачу к зиме: чек-лист самых важных дел — не забудьте про виноград и розы
Рассказываем, как не получить неприятный сюрприз весной
Закрытие дачи на зиму — очень важный и ответственный шаг. Нужно всё сделать правильно, иначе весной можно сильно удивиться или пиру мышей в доме, или разорванным бочкам из-за оставленной воды. Мы составили чек-лист, как подготовить дачу к зиме правильно.
Работы в доме
Обязательно собираем все пищевые продукты и горячие жидкости и увозим домой. Первое — чтобы мышам было нечем пировать, второе — из-за возможных неприятностей.
Обязательно разложите отраву от грызунов.
— Мыши ищут укромные и теплые места. Поэтому отраву нужно раскладывать в дровяниках, сарайках, компостных кучах, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В доме тоже могут пытаться спрятаться.
Проверьте целостность крыши дома, замков, печи, забора. Обязательно нужно отключить свет и газ.
Инвентарь лучше всего надежно спрятать, если нет возможности увезти его с собой. Важно закрыть замки не только дачного домика, но и всех построек.
Работы на огороде
Сливать воду нужно со всех емкостей, в том числе и с бочек на огороде. От перепадов температур их просто разорвет.
Внимательно нужно подготовить виноград к зиме. Подрежьте его и укройте, когда наступят заморозки -5 градусов. Подробнее об этом мы рассказываем здесь.
Также подрежьте розы — под углом 45 градусов. Удалять нужно побеги старше 4 лет, все сухие ветки. При средней обрезке рекомендуют обрезать половину длины веток, обычно выше 5–6 почки.
Лучше всего осенью посадить тюльпаны, перед тем, как покинуть дачу.
— Цветок формируется в луковице только при низких температурах, — отметила Людмила Шубина. — Их можно высаживать до первого снега. Точно до конца октября. Также осенью пересаживают пионы.
Пионы высаживают на солнечных участках в ямы шириной до метра и глубиной до полуметра.
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