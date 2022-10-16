Как подготовить дачу к зиме: чек-лист самых важных дел — не забудьте про виноград и розы

Закрытие дачи на зиму — очень важный и ответственный шаг. Нужно всё сделать правильно, иначе весной можно сильно удивиться или пиру мышей в доме, или разорванным бочкам из-за оставленной воды. Мы составили чек-лист, как подготовить дачу к зиме правильно.



Работы в доме

Обязательно собираем все пищевые продукты и горячие жидкости и увозим домой. Первое — чтобы мышам было нечем пировать, второе — из-за возможных неприятностей.