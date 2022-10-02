Капуста на зиму: лучшие и очень простые рецепты квашения, маринования и салатов

Капуста уходит с огорода самой последней: культура морозостойкая и многие оставляют ее до середины октября, чтобы потом спокойно обрабатывать. Читатели НГС поделились с нами рецептами простых и очень вкусных заготовок и салатов из капусты. Берите их себе на вооружение!



Капуста может выдержать заморозки до -5 градусов, но уже пришло время задуматься о ее уборке: лопнувшие кочаны не подходят для многих заготовок и тем более для хранения.