Ждем морозов? Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину, чтобы ягоды были сладкими
Нужно проявить терпение — зато зимой у вас будут вкусные варенья, пастила и компоты
Самыми поздними среди ягод остаются калина, черноплодная рябина и красная рябина. Многие используют их в заготовках, делают прекрасную пастилу и варенье. Рассказываем, когда лучше собирать эти ягоды и стоит ли ждать первых серьезных морозов.
Когда собирать калину и черноплодную рябину
Ягоды этих культур лучше собирать после первых морозов, которые убирают из них лишнюю кислоту.
— Кислота в основном в дикой калине, культурные сорта сами по себе уже слаще. Качество ягод уже не улучшится однозначно, поэтому лучше всего собрать черноплодную рябину и калину уже сейчас, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Калину чаще всего собирают для варенья, пастилы и используют в заготовках с медом. Ягода богата витаминами и минералами. При этом людям, у которых проблемы с почками или есть заболевания ЖКТ, стоит воздержаться от ее употребления — она раздражает слизистую.
— Если вы собираете дикую калину, то следует дождаться заморозков до
Черноплодную рябину используют чаще всего в компотах и при изготовлении пастилы. Это также очень полезная ягода, которая при добавлении может сделать любое варенье более насыщенным по вкусу.
Когда собирать красную рябину
Собирать красную рябину в черте города не стоит, пусть она радует глаз и кормит снегирей и свиристелей. В этом году ее и так не много.
— Рябины обычно дают большой урожай через год. Черные ягоды — это прошлогодний урожай. В этом году на многих рябинах это наблюдается, — подчеркнула Вера Рыбкина, руководитель «Центра садовых технологий», кандидат биологических наук.
Время сбора ягоды очень зависит от сорта. Сладкие — «Невежинская» и «Алая крупная» уже можно собирать.
— Они были выведены так, чтобы садовод сразу мог ее есть, селекция шла на повышение сахара в ягодах. Лесную рябину еще рано собирать, она должна постоять, — советует агроном. — После мороза она приобретает более сладкий вкус. Можно подождать до середины октября.
Красную рябину сушат, чтобы добавлять зимой в чай. Некоторые садоводы готовят из нее сок или настойки.
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