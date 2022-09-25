Ждем морозов? Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину, чтобы ягоды были сладкими

Самыми поздними среди ягод остаются калина, черноплодная рябина и красная рябина. Многие используют их в заготовках, делают прекрасную пастилу и варенье. Рассказываем, когда лучше собирать эти ягоды и стоит ли ждать первых серьезных морозов.



Когда собирать калину и черноплодную рябину

Ягоды этих культур лучше собирать после первых морозов, которые убирают из них лишнюю кислоту.