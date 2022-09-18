Сажаем тюльпаны: глубоко ли втыкать луковицу и какие роскошные сорта выбрать

Одна из самых приятных задач, которая стоит осенью перед дачниками, — это высадка тюльпанов. Цветок очень красивый и популярный, поэтому на рынке уже давно сотни самых разных сортов. Очень важно хорошо подготовить почву и правильно посадить луковицы. Объясняем, как сделать так, чтобы следующей весной посаженные цветы благополучно распустились.

Тюльпаны высаживают именно осенью из-за биологических особенностей этого цветка. Ему нужен холод. Весной вам придется проращивать луковицы при низких температурах, а это требует дополнительных сил, времени и средств. Поэтому лучше посадить эти цветы именно осенью.