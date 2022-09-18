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Семь кругов садаПодробности

Сажаем тюльпаны: глубоко ли втыкать луковицу и какие роскошные сорта выбрать

Эти цветы лучше всего посадить именно осенью

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Тюльпанам нужен холод, чтобы заложить цветок в луковице

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Одна из самых приятных задач, которая стоит осенью перед дачниками, — это высадка тюльпанов. Цветок очень красивый и популярный, поэтому на рынке уже давно сотни самых разных сортов. Очень важно хорошо подготовить почву и правильно посадить луковицы. Объясняем, как сделать так, чтобы следующей весной посаженные цветы благополучно распустились.

Тюльпаны высаживают именно осенью из-за биологических особенностей этого цветка. Ему нужен холод. Весной вам придется проращивать луковицы при низких температурах, а это требует дополнительных сил, времени и средств. Поэтому лучше посадить эти цветы именно осенью.

— Цветок формируется в луковице только при низких температурах, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сажать следует в конце сентября до середины октября, до первого снега. Если весна ранняя, то ваши посаженные тюльпаны зацветут уже к 9 мая.

Какой должна быть луковица и какие сорта выбрать

Сейчас выбор сортов тюльпанов очень богатый. Самое главное — луковица должна быть гладкой, чистой, без пятен и трещин, при этом крепкой, но не пересушенной. Лучше всего выбирать среднего размера — диаметром в 3–4 сантиметра

— У меня есть свой набор, который я очень люблю. Из красных — «лалибела». Яркий, как пионерский галстук, простой в выращивании. Из белых люблю «апдейт», из желтых — «стронг голд», малиновый — «ред пауэр», — перечислила Людмила Шубина.

Также стоит обратить внимание на такие гибриды, как «хенни ван дер мост», «денмарк», «триумф перпл флэг», «ангела меркель».

Как подготовить луковицы

Самые популярные цвета тюльпанов сейчас — белые и желтые

Самые популярные цвета тюльпанов сейчас — белые и желтые

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Перед посадкой лучше всего подержать луковицы несколько дней в холодильнике. Идеальная температура для них — +5...+6 градусов.

— Большинство производителей продают уже обработанный от болезней материал, — объяснила агроном. — Но можно окунуть луковицы в слабый раствор марганцовки.

От шелухи мы очищаем луковки только непосредственно перед посадкой.

Как сажать тюльпаны


Тюльпаны любят рыхлую почву и солнце, хотя растут и в более скромных условиях. Их можно высаживать даже мостовым способом, то есть на расстоянии всего в один сантиметр, но обычно такой способ используется при выгонке для продажи.

— Если 40–50 луковиц, то обычно высаживают через 10–15 сантиметров. Луковицу нужно заглублять в почву на три ее высоты, — предупреждает агроном. — Если луковица, например, высотой два сантиметра от верхушки до корневого валика, то заглубляем на шесть сантиметров.

Землю удобряем стандартно — суперфосфатом двойным и древесной золой. По чайной ложке каждого в каждую лунку, перемешав с грунтом.

Что еще почитать про сад и огород


Осень — отличное время для того, чтобы заняться садом. Многие плодово-ягодные культуры лучше сажать именно с конца сентября.

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