Сажаем тюльпаны: глубоко ли втыкать луковицу и какие роскошные сорта выбрать
Эти цветы лучше всего посадить именно осенью
Одна из самых приятных задач, которая стоит осенью перед дачниками, — это высадка тюльпанов. Цветок очень красивый и популярный, поэтому на рынке уже давно сотни самых разных сортов. Очень важно хорошо подготовить почву и правильно посадить луковицы. Объясняем, как сделать так, чтобы следующей весной посаженные цветы благополучно распустились.
Тюльпаны высаживают именно осенью из-за биологических особенностей этого цветка. Ему нужен холод. Весной вам придется проращивать луковицы при низких температурах, а это требует дополнительных сил, времени и средств. Поэтому лучше посадить эти цветы именно осенью.
— Цветок формируется в луковице только при низких температурах, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Сажать следует в конце сентября до середины октября, до первого снега. Если весна ранняя, то ваши посаженные тюльпаны зацветут уже к 9 мая.
Какой должна быть луковица и какие сорта выбрать
Сейчас выбор сортов тюльпанов очень богатый. Самое главное — луковица должна быть гладкой, чистой, без пятен и трещин, при этом крепкой, но не пересушенной. Лучше всего выбирать среднего размера — диаметром в 3–4 сантиметра
— У меня есть свой набор, который я очень люблю. Из красных — «лалибела». Яркий, как пионерский галстук, простой в выращивании. Из белых люблю «апдейт», из желтых — «стронг голд», малиновый — «ред пауэр», — перечислила Людмила Шубина.
Также стоит обратить внимание на такие гибриды, как «хенни ван дер мост», «денмарк», «триумф перпл флэг», «ангела меркель».
Как подготовить луковицы
Перед посадкой лучше всего подержать луковицы несколько дней в холодильнике. Идеальная температура для них —
— Большинство производителей продают уже обработанный от болезней материал, — объяснила агроном. — Но можно окунуть луковицы в слабый раствор марганцовки.
От шелухи мы очищаем луковки только непосредственно перед посадкой.
Как сажать тюльпаны
Тюльпаны любят рыхлую почву и солнце, хотя растут и в более скромных условиях. Их можно высаживать даже мостовым способом, то есть на расстоянии всего в один сантиметр, но обычно такой способ используется при выгонке для продажи.
— Если 40–50 луковиц, то обычно высаживают через 10–15 сантиметров. Луковицу нужно заглублять в почву на три ее высоты, — предупреждает агроном. — Если луковица, например, высотой два сантиметра от верхушки до корневого валика, то заглубляем на шесть сантиметров.
Землю удобряем стандартно — суперфосфатом двойным и древесной золой. По чайной ложке каждого в каждую лунку, перемешав с грунтом.
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