Цветы под снег: что лучше посеять в цветнике осенью — внушительный список

В конце сентября и в начале октября у дачников чуть больше времени, чем весной и в разгар сезона. Стоит использовать его с пользой. Многие цветы можно посеять перед серьезными заморозками — и освободить себе немного времени весной. Какие именно — рассказывает Кристина Хрустова, блогер-цветовод. Далее — от первого лица.

Зачем сеять цветы под снег

Как только цветники убраны, а грунт взрыхлен, можно задуматься и о посеве цветов на следующий сезон. Озимый посев цветов производится до наступления серьезных холодов и значительно облегчит вам дачную жизнь весной. Семена после таяния снега и наступления тепла самостоятельно взойдут. Такие сеянцы в итоге будет более приспособлены к климатическим условиям вашего региона.