Цветы под снег: что лучше посеять в цветнике
осенью — внушительный список
Осенний посев сэкономит вам время весной
В конце сентября и в начале октября у дачников чуть больше времени, чем весной и в разгар сезона. Стоит использовать его с пользой. Многие цветы можно посеять перед серьезными заморозками — и освободить себе немного времени весной. Какие именно — рассказывает Кристина Хрустова, блогер-цветовод. Далее — от первого лица.
Зачем сеять цветы под снег
Как только цветники убраны, а грунт взрыхлен, можно задуматься и о посеве цветов на следующий сезон. Озимый посев цветов производится до наступления серьезных холодов и значительно облегчит вам дачную жизнь весной. Семена после таяния снега и наступления тепла самостоятельно взойдут. Такие сеянцы в итоге будет более приспособлены к климатическим условиям вашего региона.
Что посеять в конце сентября — октябре
Список достаточно внушительный:
- бархатцы;
- астры;
- алиссум;
- годеция;
- рудбекия;
- космея;
- ноготки, или календула;
- эшшольция;
- аквилегия;
- виола.
Как сеять цветы на зиму
Посев производят незадолго до замерзания грунта, примерно когда температура воздуха опустится до
Предварительно грунт перекапывают, рыхлят, вносят компост. Для просыпания семян необходимо подготовить либо песок, либо торф нейтрализованный.
Основные шаги:
- Посев в солнечный день.
- Семена нужно взять с запасом: однолетних — в два раза больше, многолетних — на четверть.
- Заделка неглубокая —
1–2сантиметра, сверху мульчируют торфом или песком.
- Установите для себя маячок, чтобы весной не забыть и не перекопать случайно этот участок.
- Весной место посева желательно полить, еще можно укрыть пленкой.
На какие сорта стоит обратить внимание
У бархатцев стоит обратить внимание на тонколистные сорта. Эффектно смотрятся махровые и крупноцветковые белые космеи. Виолы стоит посеять красные крупноцветковые. Ноготки сортовые каждые по своему привлекательны — есть даже махровые сорта.
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