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Семь кругов садаМнение

Цветы под снег: что лучше посеять в цветнике осенью — внушительный список

Осенний посев сэкономит вам время весной

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Семена многих цветов легко зимуют под снегом

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В конце сентября и в начале октября у дачников чуть больше времени, чем весной и в разгар сезона. Стоит использовать его с пользой. Многие цветы можно посеять перед серьезными заморозками — и освободить себе немного времени весной. Какие именно — рассказывает Кристина Хрустова, блогер-цветовод. Далее — от первого лица.

Зачем сеять цветы под снег

Как только цветники убраны, а грунт взрыхлен, можно задуматься и о посеве цветов на следующий сезон. Озимый посев цветов производится до наступления серьезных холодов и значительно облегчит вам дачную жизнь весной. Семена после таяния снега и наступления тепла самостоятельно взойдут. Такие сеянцы в итоге будет более приспособлены к климатическим условиям вашего региона.

Что посеять в конце сентября — октябре


Список достаточно внушительный:

  • бархатцы;
  • астры;
  • алиссум;
  • годеция;
  • рудбекия;
  • космея;
  • ноготки, или календула;
  • эшшольция;
  • аквилегия;
  • виола.

Как сеять цветы на зиму

Бархатцы прекрасно взойдут весной

Бархатцы прекрасно взойдут весной

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Посев производят незадолго до замерзания грунта, примерно когда температура воздуха опустится до -1... +3 градусов.

Предварительно грунт перекапывают, рыхлят, вносят компост. Для просыпания семян необходимо подготовить либо песок, либо торф нейтрализованный.

Основные шаги:

  1. Посев в солнечный день.
  2. Семена нужно взять с запасом: однолетних — в два раза больше, многолетних — на четверть.
  3. Заделка неглубокая — 1–2 сантиметра, сверху мульчируют торфом или песком.
  4. Установите для себя маячок, чтобы весной не забыть и не перекопать случайно этот участок.
  5. Весной место посева желательно полить, еще можно укрыть пленкой.

На какие сорта стоит обратить внимание


Виолы можно выращивать как в кашпо, так и в грунте

Виолы можно выращивать как в кашпо, так и в грунте

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У бархатцев стоит обратить внимание на тонколистные сорта. Эффектно смотрятся махровые и крупноцветковые белые космеи. Виолы стоит посеять красные крупноцветковые. Ноготки сортовые каждые по своему привлекательны — есть даже махровые сорта.

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Осенью у дачников хлопот не убавляется. Пора позаботиться не только об урожае, но и о тех растениях, что радовали глаз весь сезон.

Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения.

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