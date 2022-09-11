Время озимых: как подготовить землю для посадки чеснока и как глубоко втыкать зубчики
Пора выбирать посадочный материал и готовить землю
В сентябре нужно не только вовремя собрать урожай, но и сделать всё для нового. Самое время отобрать лучшие зубчики для высадки озимого чеснока. Рассказываем, как правильно подготовить землю под эту культуру и как глубоко ее высаживать.
Когда сажать озимый чеснок
Озимый чеснок начинают высаживать в конце этого месяца, с 25 сентября. Эта культура прекрасно подготовлена и к заморозкам, и к проливным дождям, поэтому сроки посадки очень широкие — вплоть до 15 октября.
— Многие дачники не имеют возможности в октябре приезжать на участок, поэтому сроки высадки озимого чеснока очень разные. Лучше всего высадить его в начале октября — до 15-го числа, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.
Как правильно подготовить почву
Сразу высаживать зубчики в перекопанную почву нельзя. Грядка должна постоять минимум неделю. Если вы планируете высаживать его 24–25 сентября, то уже на следующих выходных нужно подготовить землю.
— Тщательно вскопайте почву и щедро внесите перегной. Чеснок любит плодородную и рыхлую землю, — отметила агроном. — Обязательно внесите комплекс минеральных удобрений, в котором содержится азот, фосфор и калий.
После посадки укрывать чеснок не нужно — это озимая культура, которой не страшны морозы.
— При понижении температуры чеснок начинает закладывать стрелку, укореняться в почве, поэтому заморозки ему только на пользу, — подчеркнула специалист.
Как глубоко сажать чеснок
Зубчик нужно хорошо углублять, иначе весной вас может ждать неприятный сюрприз в виде потерянного урожая. Посадочный материал должен быть свежим, ровным, без повреждений.
— Глубина посадки чеснока зависит от величины зубчика. Нужно сажать его на три высоты зубчика, — советует Людмила Шубина.
Если, например, длина вашего зубчика один сантиметр, то глубина посадки — три сантиметра. После высадки грядку желательно полить, но это необязательное условие: осенью достаточно и влаги от дождей.
— Если нет воды для полива, то нужно просто аккуратно утоптать чеснок, чтобы обеспечить тесный контакт зубчика с почвой. В этом случае и увлажнение происходит, и корнеобразование начинается активное, — отметила специалист.
Что еще почитать про сад и огород
Ботва срезана и картофельное поле стоит в ожидании — пора браться за лопату и ждать, когда дожди позволят выкопать урожай второго хлеба.
Осенью у дачников хлопот не убавляется. Пора позаботиться не только об урожае, но и о тех растениях, что радовали глаз весь сезон.
Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения.