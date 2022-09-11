Время озимых: как подготовить землю для посадки чеснока и как глубоко втыкать зубчики

В сентябре нужно не только вовремя собрать урожай, но и сделать всё для нового. Самое время отобрать лучшие зубчики для высадки озимого чеснока. Рассказываем, как правильно подготовить землю под эту культуру и как глубоко ее высаживать.

Когда сажать озимый чеснок

Озимый чеснок начинают высаживать в конце этого месяца, с 25 сентября. Эта культура прекрасно подготовлена и к заморозкам, и к проливным дождям, поэтому сроки посадки очень широкие — вплоть до 15 октября.