Пора браться за лопату: когда выкапывать картошку и как правильно ее отправить на хранение
После сбора урожая нужно правильно просушить клубни и подкормить землю
Ботва срезана, и картофельное поле стоит в ожидании — пора браться за лопату и ждать, когда дожди позволят выкопать урожай второго хлеба. Очень важно правильно просушить картофель и отправить его на хранение. Также стоит помнить, что поле очень нуждается в уходе после того, как отдало всё, чтобы нарастить крупные клубни. Разбираемся с экспертами, как всё сделать верно.
Когда выкапывать картофель
С середины сентября уже пора задуматься о том, чтобы собрать урожай картофеля. Чем ближе октябрь и ноябрь, тем чаще будут идти дожди и тем ниже будет температура.
— Среднеспелые и позднеспелые сорта собирают в первой-второй декаде сентября. Первые заморозки клубням не повредят, но лучше не затягивать с копкой, — предупредила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — В этом году картошка хорошо уродилась, так что ждем хороших результатов по ее копке.
Как правильно просушить картофель
Дождь — ваш враг. Копать картошку во влажную погоду и потом отправлять в погреб мокрые клубни — очень плохая идея. Лучше дождаться пусть и пасмурного, но сухого дня и тогда уже заниматься копкой.
— Важно просушить клубни, чтобы ушла лишняя влага и образовалась более грубая кожица, — отметила агроном.
После копки разложите картофель в защищенном проветриваемом помещении. В солнечный день можно сначала посушить его в течение двух часов на улице, а затем аккуратно перенести в помещение, где дождь не доберется до клубней. Сухая кожица укажет, что картофель можно убирать в мешки и отправлять на постоянное место хранения.
— Очень важна сортировка. Все поврежденные клубни откладываем в сторону, особенно с фитофторозом, иначе они загубят остальной урожай, — напоминает специалист.
Как правильно хранить картофель
Картофель требует прохладного темного места, при этом с влажностью около
— Чаще люди хранят картофель в ларе, но нужно делать решетки, чтобы снизу он продувался. И если есть вероятность заражения в погребе фитофторой, то посыпьте клубни древесной золой и сухими рябиновыми листьями, — советует Людмила Шубина.
В квартире лучше не использовать холодильник для хранения клубней, которые в нем очень быстро портятся и начинают гнить.
— Выбирайте в квартире самые прохладные изолированные места в темноте. Но при этом нужно обязательно обеспечить доступ кислорода к картофелю, — отмечает агроном.
В следующем году следует правильно выбрать сорта — есть те, которые долго не прорастают и лучше подходят для хранения в квартире: например, «романо», «аврора», «хозяюшка».
Что делать с землей
Картофель активно забирает из земли калий, поэтому сейчас следует внести его в грунт. Для этого можно использовать достаточно дешевый калий хлор в пропорции, указанной на упаковке.
— Он не вымывается с водами и в последующем используется картофелем весной. Также добавляем комплексные удобрения, в которых обязательно есть азот, фосфор, — рекомендует Людмила Шубина.
Хорошо поможет поддержать плодородие земли перегной, но всё это — достаточно затратные средства. Можно восстановить землю с помощью зеленых удобрений — сидератов.
Интересное про сад и огород
Осенью у дачников хлопот не убавляется. Пора позаботиться не только об урожае, но и о тех растениях, что радовали глаз весь сезон.
Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения.
В сентябре обычно у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго.