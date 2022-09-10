СЕЙЧАС +15°С
Пробки 6/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дняФотопрогулка по поселку с купеческими домиками
Все новости
Все новости
Семь кругов садаЭксперт

Пора браться за лопату: когда выкапывать картошку и как правильно ее отправить на хранение

После сбора урожая нужно правильно просушить клубни и подкормить землю

235

Самое время пожинать плоды своих дачных трудов

Поделиться

Ботва срезана, и картофельное поле стоит в ожидании — пора браться за лопату и ждать, когда дожди позволят выкопать урожай второго хлеба. Очень важно правильно просушить картофель и отправить его на хранение. Также стоит помнить, что поле очень нуждается в уходе после того, как отдало всё, чтобы нарастить крупные клубни. Разбираемся с экспертами, как всё сделать верно.

Когда выкапывать картофель

С середины сентября уже пора задуматься о том, чтобы собрать урожай картофеля. Чем ближе октябрь и ноябрь, тем чаще будут идти дожди и тем ниже будет температура.

— Среднеспелые и позднеспелые сорта собирают в первой-второй декаде сентября. Первые заморозки клубням не повредят, но лучше не затягивать с копкой, — предупредила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — В этом году картошка хорошо уродилась, так что ждем хороших результатов по ее копке.

Как правильно просушить картофель

Тщательно отберите только хорошие клубни на хранение

Тщательно отберите только хорошие клубни на хранение

Поделиться

Дождь — ваш враг. Копать картошку во влажную погоду и потом отправлять в погреб мокрые клубни — очень плохая идея. Лучше дождаться пусть и пасмурного, но сухого дня и тогда уже заниматься копкой.

— Важно просушить клубни, чтобы ушла лишняя влага и образовалась более грубая кожица, — отметила агроном.

После копки разложите картофель в защищенном проветриваемом помещении. В солнечный день можно сначала посушить его в течение двух часов на улице, а затем аккуратно перенести в помещение, где дождь не доберется до клубней. Сухая кожица укажет, что картофель можно убирать в мешки и отправлять на постоянное место хранения.

— Очень важна сортировка. Все поврежденные клубни откладываем в сторону, особенно с фитофторозом, иначе они загубят остальной урожай, — напоминает специалист.

Как правильно хранить картофель

При высоких температурах картофель начнет прорастать

При высоких температурах картофель начнет прорастать

Поделиться

Картофель требует прохладного темного места, при этом с влажностью около 70–80%. Оптимальная температура — +5... +7 градусов. У многих в погребе около +1 градуса, что также допустимо для картофеля. Но, если температура опустится ниже -5 градусов, вы потеряете урожай.

— Чаще люди хранят картофель в ларе, но нужно делать решетки, чтобы снизу он продувался. И если есть вероятность заражения в погребе фитофторой, то посыпьте клубни древесной золой и сухими рябиновыми листьями, — советует Людмила Шубина.

В квартире лучше не использовать холодильник для хранения клубней, которые в нем очень быстро портятся и начинают гнить.

— Выбирайте в квартире самые прохладные изолированные места в темноте. Но при этом нужно обязательно обеспечить доступ кислорода к картофелю, — отмечает агроном.

В следующем году следует правильно выбрать сорта — есть те, которые долго не прорастают и лучше подходят для хранения в квартире: например, «романо», «аврора», «хозяюшка».

Что делать с землей

Картофель активно забирает из земли калий, поэтому сейчас следует внести его в грунт. Для этого можно использовать достаточно дешевый калий хлор в пропорции, указанной на упаковке.

— Он не вымывается с водами и в последующем используется картофелем весной. Также добавляем комплексные удобрения, в которых обязательно есть азот, фосфор, — рекомендует Людмила Шубина.

Хорошо поможет поддержать плодородие земли перегной, но всё это — достаточно затратные средства. Можно восстановить землю с помощью зеленых удобрений — сидератов.

Интересное про сад и огород


Осенью у дачников хлопот не убавляется. Пора позаботиться не только об урожае, но и о тех растениях, что радовали глаз весь сезон.

Большинство овощей к началу сентября уже покинули грядки. За сезон они истощили землю, поэтому самое время позаботиться о ней и высадить сидераты — зеленые удобрения.

В сентябре обычно у дачников накапливается очень много красных помидоров. Приходится тратить много сил и времени, чтобы обработать весь урожай, но есть способы, которые позволят сохранить томаты свежими очень долго.

По теме

ДачаКартофельОгородСад
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2