Пора браться за лопату: когда выкапывать картошку и как правильно ее отправить на хранение

Дождь — ваш враг. Копать картошку во влажную погоду и потом отправлять в погреб мокрые клубни — очень плохая идея. Лучше дождаться пусть и пасмурного, но сухого дня и тогда уже заниматься копкой.



— Важно просушить клубни, чтобы ушла лишняя влага и образовалась более грубая кожица, — отметила агроном.

После копки разложите картофель в защищенном проветриваемом помещении. В солнечный день можно сначала посушить его в течение двух часов на улице, а затем аккуратно перенести в помещение, где дождь не доберется до клубней. Сухая кожица укажет, что картофель можно убирать в мешки и отправлять на постоянное место хранения.