Пора заняться садом: какие плодово-ягодные культуры нужно сажать именно осенью и как правильно это сделать

— У нее очень рыхлая структура коры, поэтому при посадке осенью саженец облепихи нужно прикопать и проследить, чтобы он зимовал под высоким снегом. От морозов и сильных ветров может ствол иссушиться, — подчеркнула Людмила Шубина.

Все остальные культуры можно смело сажать осенью и не переживать, для них такая посадка будет более благоприятной, так как к весне они успеют укорениться.

Очень важно при покупке помнить, что многие растения нужно обязательно высаживать парой.

— В случае с облепихой плодоносит только женский саженец, но нужен и мужской, который даст пыльцу, иначе плодов не будет, — отметила специалист. — Вишня, слива, груша — перекрестные растения. Нужны им подружки разных сортов. Например, если берете грушу «купава», «лель», то лучше брать в пару «уралочку» или «северянку». Нужно обращать внимание, чтобы сорта цвели одновременно.