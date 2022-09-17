Пора заняться садом: какие плодово-ягодные культуры нужно сажать именно осенью и как правильно это сделать
У дачников есть время до середины октября
Осень — отличное время для того, чтобы заняться садом. Многие культуры лучше сажать именно с конца сентября. Весной у вас будет больше времени на другие важные работы, при этом саженцы уже хорошо укоренятся. Объясняем, какие плодово-ягодные культуры лучше высадить сейчас, как правильно это сделать и что отложить до весны.
Обычно питомники начинают выкапывать саженцы ягодных культур с 10 сентября, а деревьев — с 20 сентября, поэтому сейчас легко можно купить необходимые растения.
В основном питомники предлагают саженцы с открытой корневой системой, то есть выращенные в земле, а не в горшочках.
— Корни должны быть увлажненными и желательно в защитной глиняной болтушке. Очень важно, чтобы корневая система не пересохла, — подчеркнула агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Лист должен быть обобран, поскольку молодые листья — своеобразный насос, выкачивающий из растения силы. Они иссушают ствол. Старые листья уже отдали питательные вещества в кору, и их тоже нужно убрать.
Саженец должен быть без повреждений, крепким и без сухих веточек. Все растения нужно посадить в течение 10 дней после того, как корни поместили в глиняную болтушку.
Что сажать осенью, а что — весной
Все работы в саду нужно закончить до 20 октября.
— Третья декада сентября — самое хорошее время посадки для плодово-ягодных культур. Сажать можно, пока копается земля, — объяснила агроном. — У дачников сейчас больше времени и возможностей. Весной обычно такой клубок проблем, поэтому многие просто втыкают саженец и всё. Осенью больше времени, свободы выбора, да и саженцы обычно дешевле.
Косточковые культуры — вишню, сливу, алычу, абрикосы — лучше сажать весной, потому что они могут выпревать под снегом. При этом выбирайте для них юго-западную сторону участка. Также весной сажают облепиху.
— У нее очень рыхлая структура коры, поэтому при посадке осенью саженец облепихи нужно прикопать и проследить, чтобы он зимовал под высоким снегом. От морозов и сильных ветров может ствол иссушиться, — подчеркнула Людмила Шубина.
Все остальные культуры можно смело сажать осенью и не переживать, для них такая посадка будет более благоприятной, так как к весне они успеют укорениться.
Очень важно при покупке помнить, что многие растения нужно обязательно высаживать парой.
— В случае с облепихой плодоносит только женский саженец, но нужен и мужской, который даст пыльцу, иначе плодов не будет, — отметила специалист. — Вишня, слива, груша — перекрестные растения. Нужны им подружки разных сортов. Например, если берете грушу «купава», «лель», то лучше брать в пару «уралочку» или «северянку». Нужно обращать внимание, чтобы сорта цвели одновременно.
Когда менять старые растения на новые в саду — тоже важный вопрос. Каждое растение имеет свой срок жизни. Смородина черная — от 3 до 10 лет. Крыжовник, белая и красная смородина — до 25 лет. Жимолость — до 70 лет. Яблоня, груша — до 50 лет. Слива — 35–40 лет. Лучше не дожидаться максимального срока и менять растения, как только они стали значительно меньше давать урожая.
Что нужно для посадки
Обычно под саженец ягодных культур достаточно ямы площадью в полметра на полметра. В нее засыпают ведро перегноя, стакан золы, полстакана суперфосфата двойного — всё это смешанное с материнской почвой.
— Этого достаточно, если участок плодородный. По мере роста и развития саженец нужно будет подкармливать. Если почва бедная — песчаная или суглинистая, то яма копается метр на метр. Вносится в два-три раза больше питательного субстрата, — подчеркнула Людмила Шубина.
Под яблоню, грушу, сливу нужно копать всегда яму метр на метр. Это будет гарантировать урожай на долгие годы.
Если у вас близкие грунтовые воды, то нужно закладывать сад только осенью, так как вода со слоя в 70–100 сантиметров опускается до 1,5 метра.
— При близких грунтовых водах яблони не растут. В первые 3–4 года поднимаются, дают яблоки и как только корни уходят в грунт — они начинают погибать, вымокать. Такой участок, конечно, малопригоден для садоводства. На нем можно выращивать только смородину, крыжовник, жимолость, — перечислила специалист.
На таком участке нужно выкопать глубокую яму, на ее дно положить лист железа или гладкий шифер — сделать гидроизоляцию.
— И эту яму полностью заполняем питательной смесью с почвой и с дренажем, чтобы земля была пористой, и корни могли дышать. По центру засыпанного грунта ставим деревянный кол и саженец в двух местах привязываем. Затем засыпаем почву вокруг холмом. Когда корневая система доходит до гидроизоляции, то пойдет по горизонтали, — объяснила Людмила Шубина. — Сверху можно сколотить квадратную грядку и постепенно засыпать по мере роста дерева питательной почвой.
При этом очень важно — прививочный шип засыпать ни в коем случае нельзя. Это место соединения культурного растения (привоя) с диким (подвоя). Идеально, если при посадке он будет смотреть в сторону юга.
Подрезать ли саженцы?
В Сибири лучше не делать этого из-за быстро наступающих холодов, в более теплых регионах это можно сделать.
— Верхушка саженца везде может подмерзнуть, его может снег поломать или заяц подгрызть. А весной уже на 1/3 обязательно обрежьте посаженный осенью саженец, чтобы сохранить соотношение кроны и корневой системы, — объясняет Людмила Шубина. — Нужно обязательно всегда уравновешивать низ и верх.
Осенью нужно провести в первую очередь санитарную обрезку — убрать засохшие, больные и сломанные ветви.
— Убрали до живой древесины и замазали садовым варом. А все остальное оставляем до весны. Кустарники, которым более 10 лет, также можно подрезать — крыжовник, жимолость, смородина, убрав не плодоносящие ветви.
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Осенью у дачников хлопот не убавляется. Пора позаботиться не только об урожае, но и о тех растениях, что радовали глаз весь сезон.