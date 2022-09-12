Рябины в Первомайском сквере стоят усыпанные черными ягодами. Грозит ли это свиристелям?
В этом году в городе хорошо уродилась яблоня
В Первомайском сквере в Новосибирске рябины усыпаны черными прошлогодними ягодами, а вот свежего урожая совсем немного. Из-за этого многим птицам, свиристелям и снегирям, точно зимой придется искать другую пищу.
— Черные ягоды — это прошлогодний урожай. В этом году на многих рябинах это наблюдается, — подчеркнула Вера Рыбкина, руководитель «Центра садовых технологий», кандидат биологических наук. — Рябины обычно дают большой урожай через год. Соответственно, черные — прошлогодний обильный урожай, а красные — нынешний скудный. Это нормально. Не совсем нормально, что прошлогодние ягоды не опали. Но этот феномен наблюдается повсеместно.
Малый урожай рябины случается через год, но есть и другие культуры, которые не оставят птиц без еды.
— В этом году огромный урожай яблони. Думаю, они вполне на плодах яблони ягодной протянут зиму, — отметила специалист.
В этом году яблоки в Новосибирской области поспели намного раньше, чем обычно.