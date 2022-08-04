Яблоки начали созревать у дачников на две недели раньше срока в НСО: агроном объяснила почему
Жара сделала свое дело
Яблоки в этом году в Новосибирской области начали спеть уже в конце июля. Жаркая погода и солнце сделали свое дело, и урожай появился раньше срока примерно на две недели.
— Яблок в этом году очень много. На удивление рано сейчас созревают. В моей практике впервые уже 31 июля первое яблоко поспело. Очень была высокая инсоляция, и тепла хватило. Для Сибири яблоко, поспевшее в конце июля, — событие из ряда вон выходящее, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Обычно яблоки поспевают к 10–
Даже к Яблочному Спасу (19 августа) многие не могли собрать урожай для освящения, в этом году яблоки к празднику будут уже у большинства дачников.
В начале августа в Новосибирске в центре города зацвела сирень.