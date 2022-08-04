Яблоки начали созревать у дачников на две недели раньше срока в НСО: агроном объяснила почему

Яблоки в этом году в Новосибирской области начали спеть уже в конце июля. Жаркая погода и солнце сделали свое дело, и урожай появился раньше срока примерно на две недели.

— Яблок в этом году очень много. На удивление рано сейчас созревают. В моей практике впервые уже 31 июля первое яблоко поспело. Очень была высокая инсоляция, и тепла хватило. Для Сибири яблоко, поспевшее в конце июля, — событие из ряда вон выходящее, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Обычно яблоки поспевают к 10– 14 августа .