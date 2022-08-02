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Гормональные изменения и стресс: в центре Новосибирска зацвела сирень в августе

Как сообщает читатель, августовская сирень пахнет как обычная

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Цветочки августовской сирени белого цвета

Цветочки августовской сирени белого цвета

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В Новосибирске в центре города зацвела сирень. Как сообщил читатель НГС, цветущую сирень заметили возле Димитрова, 15 и она даже пахнет.

Как рассказал ученый-биолог Алексей Яновский, просто так сирень в такое время не могла зацвести.

— Сирень цвела хорошо, вовремя. Единственное, что отмечали, поражение сирени жуками-нарывниками, может быть, это сыграло роль. У растений все эти процессы подвержены гормонам и стресса, скорее всего, повлияли какие-то вредители, которые изменили гормональный фон растения, — рассказал Алексей Яновский.

В конце июля в Новосибирске лисички в изобилии появились не только в лесах, но и на уличных рынках. Обозреватель НГС решил всё же подобрать несколько рецептов с яркими и вкусными грибами.

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