Гормональные изменения и стресс: в центре Новосибирска зацвела сирень в августе
Как сообщает читатель, августовская сирень пахнет как обычная
В Новосибирске в центре города зацвела сирень. Как сообщил читатель НГС, цветущую сирень заметили возле Димитрова, 15 и она даже пахнет.
Как рассказал ученый-биолог Алексей Яновский, просто так сирень в такое время не могла зацвести.
— Сирень цвела хорошо, вовремя. Единственное, что отмечали, поражение сирени жуками-нарывниками, может быть, это сыграло роль. У растений все эти процессы подвержены гормонам и стресса, скорее всего, повлияли какие-то вредители, которые изменили гормональный фон растения, — рассказал Алексей Яновский.
В конце июля в Новосибирске лисички в изобилии появились не только в лесах, но и на уличных рынках. Обозреватель НГС решил всё же подобрать несколько рецептов с яркими и вкусными грибами.