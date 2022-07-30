Рыженькие подоспели: пять простых блюд из лисичек — от омлета до икры на зиму

Лисички в изобилии появились не только в лесах, но и на уличных рынках, так что воспользоваться этим сезонным продуктом можно без поездок за город. Это яркие, вкусные грибы, которые требуют минимума обработки. Но обозреватель НГС решил всё же подобрать несколько рецептов, что называется, на все случаи жизни.



Откуда рецепты

Экспертов по обращению с грибами полно и у нас, но я решил обратиться, так сказать, к международному опыту и посмотреть, как советуют готовить рыжики повара во Франции и Италии. Во-первых, взгляд со стороны на привычные вещи всегда полезен. А в качестве бонуса вы можете запомнить иностранные названия этих в действительности несложных блюд и радовать близких не только самой едой, но и мелодичными наименованиями.