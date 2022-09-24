Хрен тебе на зиму: простые рецепты одной из самых популярных закусок — с чесноком, лимоном и яблоками
Такие заготовки много времени не отнимут и пригодятся на застольях
Осенний царь огорода — хрен. О нем вспоминают в самый ответственный момент, когда собраны огурцы, помидоры, перец и пора активно заниматься заготовками на зиму. Нужно не забыть обработать и сам хрен — одну из самых популярных закусок. Рассказываем, как его сохранить в свежем виде, как сделать хренодер, а также делимся рецептами наших читателей: хрен с чесноком, свеклой и яблоками на зиму.
Когда выкапывать хрен и как хранить свежим
Хрен — одно из самых неприхотливых растений, которое без должного контроля быстро захватит участок.
— Не дай бог, если вы его активно будете взращивать — он всё захватит. Если он один раз завелся в огороде, то его уже не выведешь. Но контролировать можно, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Копать хрен нужно до того, как земля застыла. Хреновые листья используют для засолки огурцов и помидоров.
Хрен прекрасно хранится в свежем виде. Нечищенные корневища нужно положить в песок в ящик и поставить в погреб.
Как приготовить хренодер или хреновину
Хрен — один из главных ингредиентов хренодера или хреновины. Готовится очень просто: берем помидоры, хрен и чеснок и соль, перекручиваем в мясорубке — всё готово. Большинство дачников хранит его в холодильнике, но можно и закатать в пастеризованные банки.
— Одна из самых распространенных закусок и очень полезная для всех, кроме тех, у кого проблемы с желудком. На хренодер можно использовать оставшиеся и не подходящие для заготовок помидоры. Мелкие, побитые тоже. И даже если помидор был где-то дефектный, то хрен и чеснок убьют все микробы, — отметила агроном.
Хрен с чесноком
Рецепт от читательницы NGS.RU Ольги.
— Это самый простой способ сделать хрен на зиму. Просто с чесноком. Если любите поострее, то добавьте побольше чеснока. Хотя и так получается очень ядрено, — объяснила Ольги.
Сначала нужно очистить корень хрена и перекрутить его в мясорубке. Если хотите получить консистенцию пюре, используйте блендер. Вливаем воду и добавляем мелко нарезанный чеснок, смесь опять пропускаем через мясорубку или блендер. Добавляем сахар, укус, соль и раскладываем в заранее простерилизованные банки. Закатываем их.
Хрен со свеклой
Читательница NGS.RU Анастасия готовит хрен на зиму со свеклой. Овощ этот как раз собирают в сентябре-октябре — очень удобно.
— У нас всегда много свеклы, очень ее любим. А с хреном получается идеальная закуска очень красивого цвета, — уверяет Анастасия.
Подготавливаем хрен и измельчаем его. Свеклу нужно отварить и тоже измельчить. Смешиваем с хреном и еще раз измельчаем. Добавляем сахар, укус, соль, воду и раскладываем в заранее простерилизованные банки. Закатываем их.
Хрен с яблоками
Еще один рецепт от нашей читательницы Ольги. В этом году уродилось много яблок, поэтому он весьма актуальный.
Сначала подготавливаем корень хрена и перекручиваем его в мясорубке. Чистим яблоки от шкурки и сердцевины — их нужно запечь в духовке или сварить. Перекручиваем печеные и остывшие яблоки с измельченным хреном, добавляем чеснок. В третий раз измельчаем смесь с помощью блендера. Добавляем сахар, укус, соль, воду и раскладываем в заранее простерилизованные банки. Закатываем их.
Что еще можно добавить в заготовку
Вариантов очень много. Более кислой и насыщенной по вкусу смесь делает лимон. Немного сладости и дополнительную кислинку даст клюква. Более мягкий и менее острый вкус закуске придадут морковь и сметана.
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