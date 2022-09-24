Хрен тебе на зиму: простые рецепты одной из самых популярных закусок — с чесноком, лимоном и яблоками

— Не дай бог, если вы его активно будете взращивать — он всё захватит. Если он один раз завелся в огороде, то его уже не выведешь. Но контролировать можно, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Копать хрен нужно до того, как земля застыла. Хреновые листья используют для засолки огурцов и помидоров.

Хрен прекрасно хранится в свежем виде. Нечищенные корневища нужно положить в песок в ящик и поставить в погреб.