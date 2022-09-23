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Семь кругов садаМнение

Выращиваем «сакуру» и «лотос»: чем заменить экзотические и капризные растения так, чтобы никто не заметил разницы

Многие растения похожи между собой и не менее красивы, чем экзотика

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Многие цветы похожи на своих экзотических собратьев и легко их заменят

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Почти каждый дачник хотя бы раз мечтал посадить у себя что-то экзотическое. Например, сакуру или лотос. Они, конечно, не приживутся у нас, но есть очень похожие растения, которыми можно украсить вашу дачу. Чем заменить экзотику, рассказывает Кристина Хрустова, химик и блогер-цветовод. Далее — от первого лица.

У каждого увлеченного садовода есть топ-лист растений, которые бы он хотел видеть в своей усадьбе. Но не все они способны адаптироваться к нашим климатическим условиям. Многие элементарно не вынесут морозов и достаточно долгих зим. Это всё равно, что мучить сибирский кедр в Сахаре!

Итак, предлагаю вашему вниманию растения-аналоги, которые способны адаптироваться к нашему климату, а визуально будут напоминать те самые «хотелки».

Лаванда

Слева иссоп, справа шалфей

Слева иссоп, справа шалфей

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В нашем регионе можно попытаться выращивать лаванду лишь одного сорта: узколистную. Но это игра в рулетку, рано или поздно она всё же может вымерзнуть. Куда лучше высадить шалфей мучнистый блю с ярко-синими метелками.

При монопосадке смотрится очень эффектно. Прекрасно сочетается с гортензиями. Еще один визуальный аналог лаванды — это иссоп. Ну, и про котовник тоже не стоит забывать. Все эти растения относятся к лекарственным. Так что они не только декоративны, но еще и полезны.

Лотос

Нимфея прекрасно цветет

Нимфея прекрасно цветет

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Водные растения всегда придают волшебство саду. Лотос орехоносный можно вырастить из семян. Однако он весьма прихотлив к качеству воды и ее температуре, также важен состав почвы, в которую его высадили.

Существует куда более нетребовательное растение: нимфея. Зимовать нимфее можно в подвале или погребе, на летний период емкости с нимфеей выставляют в пруд.

Цветение длится всё лето! Если у вас пруд глубиной больше одного метра, то можно кадки с растениями на зиму опустить на глубину.

Жасмин

Цветок жасмина имеет приятный тонкий аромат. У нас в регионе выращивают такой кустарник, как чубушник. Цветы очень нежные с тонким ароматом.

Сакура

Есть несколько вариантов, чем заменить сакуру

Есть несколько вариантов, чем заменить сакуру

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Цветение сакуры несомненно не оставит никого равнодушным. Альтернативой могут выступать: вишня Саржента (сахалинская вишня), некоторые сорта алычи (например, «Подарок Санкт-Петербургу»).

Отдельно хочу выделить миндаль — этот кустарник обильно цветет розовыми цветами весной, а к осени формирует пушистые плоды. Черемуха «Колората» — высокодекоративное дерево с красной листвой и розовыми соцветиями.

Глициния

Это растение и ее цветение создает завораживающий вид. Конечно, сложновато подобрать аналог этой лиане. Но возможно вам стоит обратить внимание на мощный однолетник долихос, или его еще называют «вьющаяся сирень», «гиацинтовые бобы».

Лиана мощная, с сердцевидными листьями, цветет нежными сиреневыми цветами, собранными в метелки.

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