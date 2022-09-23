Выращиваем «сакуру» и «лотос»: чем заменить экзотические и капризные растения так, чтобы никто не заметил разницы

Почти каждый дачник хотя бы раз мечтал посадить у себя что-то экзотическое. Например, сакуру или лотос. Они, конечно, не приживутся у нас, но есть очень похожие растения, которыми можно украсить вашу дачу. Чем заменить экзотику, рассказывает Кристина Хрустова, химик и блогер-цветовод. Далее — от первого лица.



У каждого увлеченного садовода есть топ-лист растений, которые бы он хотел видеть в своей усадьбе. Но не все они способны адаптироваться к нашим климатическим условиям. Многие элементарно не вынесут морозов и достаточно долгих зим. Это всё равно, что мучить сибирский кедр в Сахаре!