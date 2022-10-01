Белим, копаем, досаживаем: что нужно сделать перед тем, как уехать с дачи — чек-лист важных дел на октябрь
Важно ничего не забыть, чтобы не расстраиваться весной
В Новосибирске уже выпал первый снег, но это не значит, что у дачников больше нет дел. Сейчас нужно не забыть подготовить растения и участок к зиме и правильно защитить свой сад. Мы составили список важных работ, о которых нельзя забывать при закрытии дачного сезона.
Удобряем огород
Если осенью вы посеяли сидераты, то самое время вкопать их в почву.
— Использование сидератов значительно улучшает структуру почвы, обогащает ее гумусом, улучшает водно-физические свойства, — напоминает специалист. — Вкапываем сидераты, а также пожнивные остатки. Скоро будем собирать капусту, и нижние листы не выбрасывайте понапрасну.
На отдельные грядки можно внести перегной и минеральные удобрения. Обязательно перекопайте огород, чтобы улучшить структуру почвы, а также уничтожить вредителей, которые решили зимовать у вас в земле.
— Не забудьте укрыть виноград. Нужно обрезать лозы и укрыть их или спрятать в траншею, — отметила Людмила Шубина.
До 15 октября нужно посадить озимый чеснок, а также тюльпаны.
Защищаем сад
Разбираемся со всеми важными делами в саду. Чтобы весной не хвататься за голову и в ужасе не заниматься всем сразу — высаживаем необходимые плодово-ягодные растения.
Чтобы деревья спокойно перезимовали, осенью их нужно побелить. Так вы защитите кору от солнечных ожогов.
— Солнечные ожоги деревья могут получить с конца февраля и до того, как сойдет снег, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Эти ожоги легко могут погубить ваши яблони и груши. Защищать нужно особенно их южную сторону. Если побелки нет, то используйте, например, газеты. Ими оборачивают стволы и фиксируют скотчем.
В конце феврали солнечная сторона быстро нагревается, и снег тает. Вечером он застывает, а днем опять размораживается. В итоге древесина получает повреждение без побелки и от этого.
Необходимо опрыскать ветки деревьев и кустов раствором мочевины или бордосской жидкостью. Но будьте внимательны — старайтесь делать это так, чтобы на почву попадало как можно меньше раствора.
— Опрыскиваем всё, кроме хвойников и земляники. Нужен концентрированный раствор мочевины — 500 граммов на 10 литров воды. С его помощью вы убьете споры грибков. Такой же эффект даст 1% раствор бордосской смеси, в которую входит известь пушонка и медный купорос, — объяснила агроном. — Обычно называют такой раствор голубой побелкой или голубым опрыскиванием. Он тоже оздоравливает растения.
Убираем все из домика и раскладываем отраву
Скоро мыши начнут искать себе пищу, поэтому не забудьте увезти с дачи все пищевые продукты.
— Травить мышей нужно сейчас. Мыши ищут укромные и теплые места. Поэтому отраву нужно раскладывать в дровянниках, сарайках, компостных кучах. Так их численность сильно не вырастет и останутся невредимыми ваши плодово-ягодные культуры, — отметила агроном.
Не забудьте убрать весь садовый инвентарь — грабли, лопаты, вилы, ведра и другие приспособления. Нужно надежно из спрятать.
— Обязательно проверьте краны, спустите воду и отключите электричество, — напомнила Людмила Шубина. — Не забудьте взять с дачи емкости для рассады и семена растений, которые вы хотите сохранить.
Важное про сад и огород
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