Белим, копаем, досаживаем: что нужно сделать перед тем, как уехать с дачи — чек-лист важных дел на октябрь

В Новосибирске уже выпал первый снег, но это не значит, что у дачников больше нет дел. Сейчас нужно не забыть подготовить растения и участок к зиме и правильно защитить свой сад. Мы составили список важных работ, о которых нельзя забывать при закрытии дачного сезона.

Удобряем огород

Если осенью вы посеяли сидераты, то самое время вкопать их в почву.

